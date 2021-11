Kostenlos bis 18:54 Uhr Mann belästigt in Brandenburg an der Havel zwei Mädchen sexuell und greift sie an

Aufregung in der Innenstadt von Brandenburg an der Havel. Ein Mann hat am Mittwochnachmittag zwei minderjährige Mädchen belästigt, bedrängt und angegriffen. Die Kripo ermittelt gegen den 25-Jährigen.