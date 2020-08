Brandenburg/H

Ein Unbekannter hat am Donnerstag um 15.45 Uhr zwei Schülerinnen am Neustädtischen Markt in Brandenburg von einem Fenster aus Anzüglichkeiten zugerufen. Als der Mann wenig später in ihrer Nähe auftauchte, liefen die beiden Jugendlichen in ein Geschäft und baten um Hilfe.

Die herbeigerufene Polizei nahm Anzeige gegen den noch unbekannten Mann auf wegen Beleidigung.

Von MAZ