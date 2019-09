Brandenburg/H

Ein Brandenburger hat in der Nacht zu Sonntag Gäste im Haus der Offiziere (HdO) in der Magdeburger Straße in Brandenburg wiederholt angepöbelt. Der 31-Jährige hat bereits ein dauerhaftes Hausverbot. Als Mitarbeiter ihn gegen 1.50 Uhr des Hauses verwiesen, fuhr der 31-Jährige mit seinem VW-Bus nur um die Ecke, kletterte am Garten des HdO über einen Zaun und begann wieder damit, Gäste zu belästigen.

Die alarmierten Polizisten trafen auf einen polizeibekannten Brandenburger. Die Beamten unterstützten den Sicherheitsdienst und nahmen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch auf. Zudem kontrollierten sie den Mann auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Beide Tests schlugen an. Der 31-Jährige pustete 1,51 Promille am Testgerät. Zudem hatte er Kokain genommen.

Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Zudem nahmen sie dem Täter den Autoschlüssel ab. Gegen den Brandenburger läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

