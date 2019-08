Brandenburg/H

Ein sturzbetrunkener Mann ist in der Nacht zu Freitag am Brandenburger Hauptbahnhof in solch hilflose Lage geraten, er in die Gleise zu fallen drohte. Der 56-Jährige schrie laut herum. Polizisten nahmen den Mann zu seinem eigenen Schutz um Mitternacht in Gewahrsam. Um 5 Uhr früh zeigte ein Atemalkoholtest immer noch einen solch hohen Wert, dass der Mann erst deutlich später wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.

Von MAZonline