Mann druckt im Drogeriemarkt Kinderporno-Fotos aus

Brandenburg/H

„Ich gucke ja nur.“ Mit dieser Antwort versuchte ein Mann im dm-Markt in der Sankt-Annen-Galerie entsetzte Zeugen zu beruhigen. Andere Kunden des Drogeriemarktes hatten am Donnerstagabend nämlich beobachtet, wie der Unbekannte am Fotodrucker der Filiale kinderpornografische Bilder ausdruckte. Die Zeugen sprachen ihn an, außerdem alarmierten sie den hauseigenen Sicherheitsdienst, der den aus der Region stammenden Mann sofort festsetzte.

Handy beschlagnahmt

Wie die Polizeidirektion West auf Nachfrage bestätigte, beschlagnahmten die ebenfalls eingetroffenen Beamten die Speichermedien und das Handy des Mannes. Nach Aufnahme einer Anzeige durfte er zunächst seiner Wege gehen. Die Ermittlungen, die sich auch auf das häusliche Umfeld erstrecken dürften, gehen jedoch weiter. Auch muss geklärt werden, ob der Mann zurechnungsfähig war.

Von Frank Bürstenbinder