Nicht zum ersten Mal ging Polizisten am Dienstag in Brandenburg an der Havel ein Mann ins Netz, der ohne Führerschein mit einem Kleinkraftrad unterwegs war.

Bei der Kontrolle in der Wilhelmsdorfer Straße zeigte sich der 59-Jährige uneinsichtig und kündigte an, weiterhin mit seinem Zweirad fahren zu wollen. Daraufhin stellten die Polizisten das Gefährt kurzerhand sicher. Der Mann hat nun eine weitere Anzeige am Hals.

