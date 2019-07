Brandenburg/H

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls kommt es am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Wollin war ein Pkw unter einen vorausfahrenden Lastzug geraten. Der Autofahrer wurde bei dem Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Unfallstelle auf der Autobahn 2. Quelle: Christian Griebel

Feuerwehrleute aus Brandenburg konnten den Mann mit Spezialwerkzeug befreien. Dann wurde er mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Gründe für den Unfall sind noch unklar. Die zeitweise Vollsperrung der Fahrtrichtung war wegen der Landung des Rettungshubschraubers nötig gewesen.

Von Frank Bürstenbinder