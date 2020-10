Brandenburg/H

Ein Falschparker hat in der Clara-Zetkin-Straße in Brandenburg einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Kragen gepackt und zu sich herumgerissen. Zuvor hatte der Angegriffene eine Ordnungswidrigkeit geahndet. Darüber aufgebracht, sprach der 24-jährige Verkehrssünder den städtischen Mitarbeiter an. Als dieser weiterging, setzte der Brandenburger ihm nach, packte ihn am Kragen und riss ihn mit so viel Wucht zu sich herum, dass beide Männer daraufhin Auge in Auge standen. Daraufhin stießt der Falschparker eine wüste Beschimpfung aus und machte sich davon.

Herbeigerufene Polizisten entdeckten den Mann wenig später nahe einer Baustelle. Sie kontrollierten den 24-Jährigen und hielten eine sogenannte Gefährdungsansprache. Darin machten sie ihm die Strafbarkeit seines Tuns deutlich und forderten ihn auf, sich ruhig zu verhalten und zu entfernen. Gegen den Mann erging Anzeige.

Von MAZ