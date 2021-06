Pritzerbe

Aufregung am Dienstagnachmittag in der Pritzerber Ortslage. Zwei Einsatzwagen der Brandenburger Polizei postieren sich an der Kreuzung B 102/Marzahner Chaussee. Blaulichter gehen an. Ein Krankenwagen ist in der Nähe. Der Rettungshubschrauber kommt aus der Luft. Doch von einem Unfall ist auf der viel befahrenen Kreuzung, auf der es immer wieder mal kracht, nichts zu sehen. Wenige Minuten später eilen Polizei und Krankenwagen durch Damm- und Kirchstraße, der Hubschrauber steigt wieder auf. Was war da los?

In Fachklinik eingewiesen

Oliver Berkholz von der Polizeidirektion West klärt auf: „Die Polizei wurde am Dienstag gegen 14.50 Uhr in die Marzahner Chaussee nach Pritzerbe gerufen. Dort war ein 20-jähriger Mann mit gesundheitlichen Problemen auffällig geworden“, so der Polizeioberkommissar. Offenbar betrat die Person immer wieder die Straße und belästigte dort Leute. Der eingeflogene Notarzt verfügte die zwangsweise Verbringung in eine Brandenburger Fachklinik. „Es kam zu keiner Zeit zu strafrechtlich relevanten Handlungen, so dass es keine weiteren Maßnahmen durch die Polizei gab“, sagte Pressesprecher Berkholz der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder