Mann klaut Paletten aus Firma in Brandenburg/Havel und wird erwischt

Brandenburg/H

Bitte recht freundlich: Eine geistesgegenwärtige Zeugin hat in Brandenburg an der Havel einen mutmaßlichen Dieb mit einem Foto überführt. Die Frau knipste den Verdächtigen am Sonntagmittag dabei, wie er mehrere Europaletten aus einer Firma in der Klingenbergsiedlung in einen Kleintransporter lud. Anschließend fuhr er damit weg. Das teilte die Polizei am Montag mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frau sei sich nicht sicher gewesen, ob der Mann zu dem Palettentransport berechtigt sei und habe deshalb diesen sowie das Kennzeichen des Fahrzeuges abgelichtet, erklärte Polizeisprecher Simon Harre von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Nach Rücksprache mit dem Eigentümer wurde schnell klar, dass die Paletten offenbar entwendet worden waren“, so Harre.

Polizei entdeckt 30 Paletten

Die Polizei habe den Tatverdächtigen unter dessen Adresse ausfindig gemacht und auf dem Grundstück knapp 30 Paletten entdeckt. „Nun ermittelt die Polizei gegen den 57-jährigen Mann und stellte das Diebesgut sicher“, berichtet Harre weiter.

Von hms