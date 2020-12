Mann lauert seiner Ex-Partnerin auf

Brandenburg/H

In der Nacht zum Donnerstag kam es im Brandenburger Stadtteil Nord zu einer Auseinandersetzung. Der 41-Jährige mutmaßliche Täter lauerte seiner Ex-Freundin in einem Mehrfamilienhaus auf. Laut dem Mann wollte dieser nur ein Gespräch mit seiner Ex-Lebenspartnerin führen, doch diese war daran nicht interessiert.

Daraufhin würgte sie der 41-Jährige und drängte sie in die Wohnung, um dort ein Gespräch zu erzwingen. Trotz Atemnot und Schmerzen am Hals musste kein Notarzt gerufen werden. In der Wohnung kam es zur lautstarken Auseinandersetzung, welche die Nachbarn bemerkten und daraufhin die Polizeibeamten riefen. Die Beamten schlichteten und verboten dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann sich im näheren Umfeld des Hauses aufzuhalten. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Von MAZ