Mann schlägt Scheibe mit Hammer ein und räumt in aller Ruhe Geschäft in der Steinstraße aus

Brandenburg/H

Nicht schlecht staunten mehrere Passanten am späten Freitagabend in der Steinstraße in Brandenburg an der Havel: Gegen 23.30 Uhr beobachteten sie einen Mann, als er mit einem Hammer die Fensterscheibe eines Geschäftes einschlug und anschließend die Räumlichkeiten betrat. Von den Zeugen herbeigerufene Polizisten stellten den Mann mit prall gefülltem Rucksack wenig später beim Verlassen des Ladens. Der 26-Jährige hatte eine Spielkonsole und diverse Computerspiele dabei, schrieb die Polizei am Sonntag. Der Einbrecher wurde zunächst in Polizeigewahrsam genommen und nach einer Vernehmung wieder entlassen. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion führt die weiteren Ermittlungen. Am Tatort kam neben der Kripo auch die Spurensicherung zum Einsatz.

Von Philip Rißling