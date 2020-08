Brandenburg/H

Ein Brandenburger hat am Dienstag um 18.30 Uhr in der Kleiststraße in Brandenburg an der Havel auf mehrere Autos eingeschlagen. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten fassten in der Nähe einen 36 Jahre alten Mann, der auf die Beschreibung passte.

Beschädigt war der Außenspiegel eines Fahrzeugs, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 300 Euro. An einem anderen Wagen war der Außenspiegel glücklicherweise nur angeklappt durch den Schlag. Die Polizei ermittelt nun gegen den Brandenburger wegen Sachbeschädigung.

Von MAZ