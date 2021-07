Brandenburg/H

Als „Schrecken von Pritzerbe“ ist der Mann bekannt. Über Jahre terrorisierte er die Bewohner der Stadt. Zuletzt machte er im Juni 2020 Schlagzeilen, als er betrunken den Telefonfunkmasten nahe des Bahnhofs Pritzerbe erklomm. Zwei Verhandlungen hat der Mann bereits hinter sich, die letzte im Juli 2020. Nun wurde er erneut geladen, erschien jedoch nicht zum vereinbarten Termin im Amtsgericht Brandenburg an der Havel.

Eine lange List von Anklagen

Es ist eine lange Liste von Vergehen, für die der 37-Jährige angeklagt ist – fünfzehn an der Zahl. Dass der Mann nun nicht vor Gericht erschien, erstaunte selbst seinen Anwalt Mario Schink. Er vertrat den Angeklagten bereits im vergangenen Juli, in der ersten Verhandlung gab es einen Pflichtverteidiger. Allerdings gab es wohl zuletzt keinerlei Kontakt zwischen dem Angeklagten und seinem Anwalt. Letzterer hat nicht mal eine Telefonnummer, um seinen Mandanten zu erreichen.

Zu den Vorwürfen gegen den Beschuldigten gehören diesmal Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, das Rufen verfassungsfeindlicher Parolen und Sachbeschädigung, alles begangen zwischen 2017 und 2019. Der Polizei habe er sich widersetzt, die Polizisten wüst beschimpft und attackiert. Auch die Arbeitsagentur ist mit von der Partie. Der Behörde soll er seinen sozialversicherungspflichtigen Job verschwiegen und zugleich weiter staatliche Unterstützung kassiert haben. Eine Anklage wegen Sozialbetrugs kommt also noch hinzu. Zuletzt hat er sich im November 2020 des versuchten Diebstahls und Beleidigungen schuldig gemacht.

Diesmal ohne Zeugen

Richterin Karin Eichmann-Hoormann sprach im Gerichtssaal von kleinen Ungenauigkeiten bei Zeugenaussagen und einigen Vorfällen, die dem Angeklagten wahrscheinlich nicht genau nachgewiesen werden können. Beim Prozess im Oktober 2019 gab es einen regelrechten Ansturm von Zeugen, besonders Leute aus Pritzerbe wohnten der Verhandlung bei.

Abgesehen hatte es der Mann in Pritzerbe laut Anklage vor allem auf wehrlose Menschen – Kinder, Alte und Behinderte. Einige der Vorfälle waren geringfügig, so stellte er sich gerne mal einem Rollstuhlfahrer in den Weg, damit dieser nicht vorbeikam. Zudem schimpfte er, zeigte den Mittelfinger und rief laut Parolen. Des Öfteren lief er „Heil Hitler“ schreiend durch den Ort.

Angriff durch Hund

Der Angeklagte hetzte wohl auch seinen Hund auf Menschen. In einem Fall soll er mit seinem Tier gedroht haben, in einem anderen den Hund mit dem Ausruf: „Fass!“ auf eine vorbeiradelnde Mutter mit Tochter gehetzt haben, „dass der Hund sie beißt und verletzt“, wie es in der Anklage heißt. Schließlich wurde der Hund durch das Ordnungsamt von seinem Besitzer getrennt.

Im Prozess im Oktober 2020 bezeichnete der Angeklagte die Vorwürfe gegen sich als „allergrößten Mist“, die Zeugen als gegen ihn „eingeschworene Gemeinschaft“. „Die Bewohner in dem kleinen ’Pissdorf’ wollen keine Ausländer, die sind Nazis“, rief er vor Gericht. Der Schrecken von Pritzerbe versicherte der Richterin sogleich: „Ich zahle keinen Cent“, auch wenn ein Urteil zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht feststand.

Wechsel des Wohnortes

Damals sagte er bereits, dass er aus Pritzerbe weggezogen sei. Ob das der Wahrheit entsprach, ist mindesten fraglich, immerhin saß er acht Monate später auf dem Telefonfunkmasten im Ort. Eine Woche zuvor warf er außerdem Ziegelsteine von einem Flachdach aus auf die Straße. In beiden Fällen war er betrunken und rief abermals verfassungswidrige Parolen. Die Feuerwehr holte ihn mit einer Drehleiter vom Dach und wies ihn in eine Brandenburger Fachklinik ein. Auch nach dem Vorfall mit dem Telefonfunkmasten wurde der Mann in eine Psychiatrie eingewiesen.

Inzwischen ist der Angeklagte aber definitiv aus Pritzerbe weggezogen. Zudem soll er nun einer ehrlichen Arbeit nachgehen und dabei gutes Geld verdienen.

Genervte Gesichter im Gerichtssaal

Die Empörung im Gerichtssaal war groß, als der Angeklagte nicht erschien. Sein Anwalt sah mehrfach auf dem Flur nach, um nach seinem Mandanten Ausschau zu halten. Doch der kam nicht. Alle Prozessbeteiligten zeigten sich sichtbar genervt. Vor allem der Staatsanwalt, der sich eigener Aussage nach intensiv auf das Verfahren vorbereitet hatte. Die Posse ohne Angeklagten endete schließlich mit der Beantragung eines Haftbefehls durch den Staatsanwalt. Mit einer Fortsetzung des Verfahrens kann wahrscheinlich ab Oktober gerechnet werden – wenn der Angeklagte denn auftaucht.

Von Julia Kazmierczak