Mann setzt auf dem Görden versehentlich Gartenhecke in Brand

Brandenburg/H

Am Dienstag gegen 12 Uhr setzte ein Mann auf dem Görden seine eigene Gartenhecke in Brand. Der Bewohner des Asternweg wollte eigentlich nur Unkraut aus den Fugen seines Grundstückpflasters entfernen und nutze dazu einen Gasbrenner. Dabei kam die offene Flamme wohl zu nah an die Gartenhecke, die sofort anfing zu brennen. Der versehentliche Brandstifter eilte sofort los, um mit Hilfe seines Gartenschlauches den Brand zu löschen. Seine Ehefrau alarmierte währenddessen die Feuerwehr. Bis diese eintraf, um den Brand endgültig zu löschen, brannten insgesamt sechs Meter Hecke nieder. Das Feuer beschädigte auch den Metallzaun und die Fassade der Garage, die sich hinter der Hecke befand. Personen kamen bei der Löschaktion zum Glück nicht zu Schaden.

Von MAZ