Mann tanzt vor der Brandenburger Polizeiwache und klettert Fahnenmast hoch – Einweisung in Klinik

Brandenburg/H

Nicht schlecht staunten Polizisten am Dienstagmorgen in Brandenburg an der Havel. Gegen 8.20 Uhr waren die Beamten auf dem Weg zurück zum Revier in der Magdeburger Straße, als sie einen Mann erblickten, der an einem vor der Polizeiinspektion aufgestellten Fahnenmast eine Tanzeinlage vollführte und daran hochkletterte.

Die Beamten holten den 36-Jährigen von dem Mast herunter und nahmen ihn mit in die Wache. Schnell stellte sich dort heraus, dass sich der Mann „in einem psychischen Ausnahmezustand“ befand, wie es im Bericht der Inspektion vom Mittwoch heißt.

Die Polizisten riefen einen RTW und einen Notarzt zur Hilfe. Die Mediziner begutachteten den Mann und entschieden, ihn in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Es wurden laut Polizei keine Schäden verursacht, verletzt wurde auch niemand.

Von Philip Rißling