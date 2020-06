Pritzerbe

Die Brandenburger Polizei hat den frühmorgendlichen Einsatz am etwa 50 Meter hohen Funkmast in Pritzerbe ( Potsdam-Mittelmark) inzwischen ausgewertet und in einen noch größeren Zusammenhang gebracht. Wie berichtet, hatte der 36 Jahre alten Mann am Mittwoch kurz nach 6 Uhr in schwindelerregender Höhe auf der Plattform des Telefonfunkmastes nahe dem Bahnhof gestanden und Parolen gebrüllt.

Zeugen informierten kurz nach 6 Uhr die Polizei über den im ganzen Ort bekannten Mann, der das lebensgefährliche Klettermanöver auf sich genommen hat, um von oben wild umherzubrüllen.

Dennis K. brüllt in 50 Metern Höhe Naziparolen

Als Polizei und Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, befand sich der offensichtlich stark betrunkene Mann auf der oberen der drei Plattformen des mehr als 50 Meter hohen Mastes, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Lautstark schrie Dennis K. verfassungswidrige Parolen, die nach Angaben mehrerer Zeugen noch weit im Ort zu hören waren. Umgehend wurden Spezialeinsatzkräfte, sowohl Höhenretter als auch Beamte der Verhandlungsgruppe hinzugezogen.

Zwischenzeitlich wurde der Funkmast vom Netz genommen. Die Feuerwehr brachte Spezialeinsatzkräfte auf einer Drehleiter in die Nähe des Mannes. Kurz nach 9 Uhr brachten sie ihn dazu, dass er wieder vom Mast herabkletterte.

Er pustet sich auf 1,9 Promille

Festgestellt wurde bei dem in Pritzerbe lebenden Mann ein Alkoholwert von mehr als 1,9 Promille. Nach einer kurzen Behandlung im Rettungswagen wurde der 36-Jährige in das Asklepios-Fachklinikum Brandenburg/Havel eingewiesen – so wie schon etliche Male zuvor.

Die Polizei hat Bergholz zufolge Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Auch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, also das Brüllen von Nazi-Parolen, wird strafrechtlich verfolgt.

Die Kletterei war an diesem Morgen nicht die einzige halsbrecherische Aktion des Dennis K. Gegen 3.30 Uhr nachts hatte eine Zeugin bei der Brandenburger Polizei angerufen, dass ihr soeben ein Mann vors Auto gesprungen sei. Sie habe nur mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern können.

In der Nacht sprang er vor ein Auto

Der betrunkene Mann hatte sich hinter einer Hecke versteckt und war von dort auf die Fahrbahn gesprungen. Als das Auto der Frau stand, stellte sich Dennis K. provokant vor den Wagen, zeigte der Frau den Stinkefinger und robbte dann über die Motorhaube.

Die Frau nutzte die Gelegenheit, weiterzufahren und den wild schreienden Mann zurückzulassen. Sofort eingesetzte Polizeibeamte erwischten den Verdächtigen trotz intensiver Suche nicht mehr.

Wegen der guten Personenbeschreibung haben die Beamten den ausgiebig polizeibekannten Mann ermittelt und ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Er bleibt immer nur kurz im Krankenhaus

Nach der bisherigen Erfahrung bleibt der immer wieder auffällige Mann trotz seiner offenkundig schweren Erkrankung nur für kurze Zeit im Krankenhaus. Er wurde bisher immer schnell entlassen, sodass er seine Mitbürger kurze Zeit später wieder in Angst und Schrecken versetzen konnte.

Ob dieses fortdauernde gefährliche Spiel von unter Alkoholeinfluss begangenen Straftaten, Polizeieinsätzen und Krankenhaus-Kurzaufenthalten weiter fortgesetzt wird, lässt sich schwer sagen.

Die Fachleute der zuständigen Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark lassen die besorgten Bürger nur wissen, dass dem Landkreis die Umstände des Betroffenen bekannt seien. Mit Rücksicht auf die Verschwiegenheit könnten keine Details zur konkreten Fallgestaltung mitgeteilt werden.

Die gesetzlichen Möglichkeiten sind endlich

Bekannt ist, dass ein Mitarbeiter des sozialpsychiatrischen Dienstes an diesem Mittwochmorgen zu dem Großeinsatz am Funkmast gefahren ist. Der sozialpsychiatrische Dienst kann beim Amtsgericht Brandenburg/Havel beantragen, dass Dennis K. auch gegen seinen Willen vorerst im Krankenhaus bleiben muss. Das Gesetz sieht diese Möglichkeit vor, wenn eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt.

Zwingend dafür ist aber ein richterlicher Beschluss. Amtsgerichtsdirektorin Adelheid van Lessen weist allgemein darauf hin, dass letztlich die Ärzte darüber entscheiden, ob ein zwangseingewiesener Patient wieder entlassen werden kann. Nach ihrer Erfahrung bleiben Patienten bei Selbst- oder Fremdgefährdung in der Regel nicht länger als etwa zwei Wochen in der Klinik.

Amtsdirektor Guido Müller hofft wie viele Bürger in Pritzerbe, die unter den Eskapaden von Dennis K. leiden, dass der erkrankte Mann wieder gesund wird. Nach Müllers Eindruck muss ihm dringend geholfen werden, und zwar nachhaltig.

Eine kurzfristige Unterbringung scheine der Situation nicht angemessen zu sein, sagt der Chef des Amtes Beetzsee, der die Angst der Bürger vor weiteren Eskalationsstufen kennt.

Die ganze Stadt leidet unter Dennis K.

Guido Müller denkt auch an den Riesenaufwand und die hohen Kosten, die mit Großeinsätzen wie an diesem Morgen verbunden sind. Dort waren mehr als zehn Fahrzeuge im Einsatz, zahlreiche Feuerwehrleute, Rettungskräfte, die Höhenrettung des Landkreises, Polizeibeamte und andere – also mindestens 30 Menschen.

Erst vor einer Woche, am 10. Juni, war Dennis K. auf ein Dach in Pritzerbe gestiegen, brüllte Parolen und warf Ziegel auf die Straße.

Am 27. Mai lief er betrunken vom Friedhof auf die Grundschule zu. Die Schule wurde daraufhin abgeschlossen. Die Schulleiterin versichert, dass der Mann nicht im Gebäude gewesen sei.

Am 17. Mai lösten seine Sieg-Heil-Rufe auf dem Marktplatz von Pritzerbe einen Polizeieinsatz aus. Die Liste lässt sich weiter fortsetzen. Dennis K. stand wegen verschiedener Delikte bereits vor Gericht. Immer neue Verfahren kommen hinzu.

Von Jürgen Lauterbach