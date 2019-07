Brandenburg/H

Ein 32-jähriger Brandenburger musste sich in der Nacht zu Donnerstag in der eigenen Wohnung in der Schumannstraße im Stadtteil Görden gegen seinen Nachbarn wehren. Stark alkoholisiert trat der 31-jährige Mann die Tür des Geschädigten ein, drang bis in dessen Schlafzimmer vor und stahl dort den Wohnungsschlüssel.

Während der Betroffene die Polizei alarmierte, schlug sein betrunkener Nachbar auf ihn ein. Beim Eintreffen der Beamten stand der Beschuldigte inzwischen brüllend im Hausflur. Die Polizisten sprachen einen Platzverweis aus, den sie zwangsweise durchsetzen mussten.

Der 31-Jährige wehrte sich dabei so massiv mit Schlägen und Tritten, dass zwei Beamte sich leicht verletzten, ihren Dienst aber fortsetzen konnten. Der aggressive Störenfried kam in Polizeigewahrsam. Auf der Wache zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,4 Promille, eine Blutprobe folgte.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ