Brandenburg/H

Ein Paar ist am Montag gegen 21.20 Uhr in Brandenburg an der Havel auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Streit geraten. Als der Mann begann, die Frau zu verprügeln, alarmierten mehrere Anwohner die Polizei. Diese eilte zum Tatort auf dem Görden.

Die Frau suchte später mit Schmerzen einen Arzt auf. Gegen den Täter ermittelt die Kripo wegen Körperverletzung.

Von MAZonline