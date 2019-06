Brandenburg/H

Mehre tausend Bahnkunden im Großraum Berlin/ Magdeburg haben an diesem Dienstagvormittag ihren Arbeitsplatz oder Zielort nur mit erheblichen Verspätungen erreicht. Denn am frühen Morgen erfasste der in Richtung Potsdam und Berlin fahrende Regionalexpress der Linie 1 um 4.34 Uhr einen Mann, der auf dem Streckenabschnitt zwischen Götz und Groß Kreutz/H. auf die Gleise getreten war.

Am Unfallort gestorben

Der Mann starb noch am Unfallort. „Nach ersten Erkenntnissen hatte er offenbar in suizidaler Absicht gehandelt“, teilt Polizeisprecher Oliver Bergholz mit.

Der betreffende Zug, der mit 95 Menschen besetzt war, blieb auf freier Strecke liegen. Die Pendler konnten ihre Fahrt stundenlang nicht fortsetzen. Nach Behördenangaben erlitten zwei Menschen im Zug einen Schock, darunter mutmaßlich der Zugführer.

In den folgenden Stunden konnten auf der Strecke weder Regionalzüge verkehren noch Fern- und Güterzüge. Letztere wurden aus Richtung Westen kommend über Stendal nach Berlin umgeleitet, berichtet Bahnsprecher Burkhard Ahlert.

Mehr als 20 Regionalzüge ausgefallen

Mindestens zwanzig Regionalzugverbindungen sind zwischen Berlin und Wutzerwitz/ Magdeburg mitten im Berufsverkehr ausgefallen. Der Bahnsprecher gibt als Ende der Sperrung als Uhrzeit 8.34 Uhr an. Doch nach zwischenzeitlich wieder aufgenommenem Regionalverkehr fielen zwischen 10 und 11 Uhr erneut Verbindungen ersatzlos aus.

Von Jürgen Lauterbach