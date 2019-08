Marc Puhlmann liebt Karate und will für die FDP in den Landtag

Brandenburg an der Havel - Marc Puhlmann liebt Karate und will für die FDP in den Landtag Marc Puhlmann will für die FDP in den Landtag. Der 39-Jährige ist gegen One-Man-Shows und sagt der MAZ, welche Kraft er als Karateka aus dem Sport zieht und warum seine Erfahrungen nützlich für die Politik sind

Marc Puhlmann entspannt gern in der Natur und ist leidenschaftlicher Karateka. Der 39-Jährige will für die FDP in den Landtag. Quelle: André Großmann