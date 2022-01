Maria Steszewski ist Brandenburgs jüngste Hundetrainerin

Brandenburg/H

Wer Hundetraining hört, denkt zunächst an die klassischen Kommandos für Vierbeiner, vielleicht noch an einen eingezäunten Hindernisparcours oder einen raubeinigen Anleiter vom Typ ‚Drill Sergeant‘, eingepackt in dicke Beißpolster. Mit diesen und anderen Klischees und Mythen räumt Maria Steszewski aus Brandenburg an der Havel gründlich auf.

Die quirlige junge Frau mit den buntfarbigen Strähnen im Haar hat sich 2021 als zertifizierte Hundertrainerin selbständig gemacht und coacht nicht nur die Hunde, sondern auch und vor allem ihre Besitzer. Bei gemeinsamen Spaziergängen, aber auch Hausbesuchen, teilt sie ihr Fachwissen und gibt jede Menge Tipps für Hundebesitzer.

Maria Steszewski versucht, auch ihren eigenen Hunden einige Tricks beizubringen und sie in Bewegungsspiele einzubinden. Quelle: Maria Steszewski

Bindung und Vertrauen

Einer Familienberatung gar nicht so unähnlich, stehen bei ihr nicht Gehorsam und Dominanz im Mittelpunkt, sondern Vertrauen und eine stabile Bindung zwischen Mensch und Tier. „Wenn ich eine stabile Vertrauensbasis habe, ist es viel leichter, einen Hund zu trainieren“, sagt sie. „Manche kleinen Probleme lösen sich dann auch ganz von allein.“

Und steckt nicht hinter so manchem Problem, das dem Hund nachgesagt wird, eine enttäuschte Erwartung des Menschen? Maria Steszewski betont, wie fremdartig eine menschgemachte Umgebung für ein Tier ist. „Wenn ein Hund sich dann nicht gesellschaftskonform verhält und stört, reagiert das Umfeld darauf. Und das irritiert dann wiederum den Hund“, weiß die in Pirna geborene Brandenburgerin.

Mit 22 Jahren hat sich Maria Steszewski als Hundetrainerin selbständig gemacht. Quelle: Moritz Jacobi

Heranführen an Alltägliches

Das Warten vor dem Supermarkt, ein Aufenthalt am Bahnhof oder auch das tägliche Gassigehen in einem belebten Park können einige Vierbeiner enorm unter Stress setzen. Auch das Daheimbleiben ohne seine Bezugsperson und die Beißhemmung wollen gelernt sein, weshalb sich Steszewski dafür bevorzugt zu Hund und Halter nach Hause begibt. Auch müssen die Halter verstehen, dass andere Menschen womöglich lieber Abstand zu Hunden halten.

Auch ihre eigenen Hunde Sky und Luna sind dabei, wann immer es geht. Die beiden verspielten Border-Collie-Mischlinge haben sehr unterschiedliche Charaktereigenschaften. „Luna war schon als Welpe sehr ängstlich und eher menschenscheu“, so die 22-Jährige Trainerin. „Viele Ratschläge und ein Besuch in der Hundeschule haben nicht geholfen. Also habe ich mich selbst belesen, und daraus reifte dann der Entschluss, dieses Wissen weiterzugeben.“

Beruflich unabhängig

Nach einer einjährigen Ausbildung in Berlin, während derer sie auch den renommierten Zoologen und Hundeexperten Udo Gansloßer kennenlernte, folgten eine Zertifizierung durch die DEKRA und der Schritt in die Selbständigkeit – für eine junge Frau so mitten in der Pandemie durchaus ein Wagnis.

Obgleich ein freier Beruf, dürfen Hundetrainer die Hunde von Dritten nur mit der Genehmigung des Veterinäramts ausbilden, was Kenntnisse des Tierschutzgesetzes voraussetzt. „Das Brandenburger Veterinäramt war hierfür sehr hilfsbereit und freundlich“, erinnert sie sich. Nach einigen Jahren als Servicekraft ist ihr jetziger Beruf der erste, mit dem sie glücklich ist. Auch weil sie als Hundetrainerin das ganze Berufsleben lang hinzulernt.

Luna und Sky sind ein ungleiches, aber unzertrennliches Paar und fast immer an der Seite von Maria Steszewski. Quelle: Moritz Jacobi

Hunderatgeberin 2.0

Sky und Luna sind wie das gute und das schlechte Gewissen immer an Maria Steszewskis Seite. Quelle: Maria Steszewski

Auf Instagram ist Maria Steszewski unter dem Profil hundetraining_trust_me sehr aktiv. Ähnlich wie auf einer Homepage gibt sie dort ihre aktuellen Kurse, Trainings und Preise an. Täglich postet sie Bilder und Videos aus ihrem Alltag als Hundebesitzerin und Trainerin. Zwischen 130 und 180 Nutzer schauen sich ihre aktuellen Storys an.

„Ich nutze Facebook eigentlich kaum, die meisten Rückmeldungen und Anfragen bekomme ich über Instagram. Mir passt das ganz gut, da ich am Telefon oft nervös bin und mich verhaspele“, sagt sie. Über den Messenger der Online-Plattform reagiert sie zeitnah auf Fragen ihrer Kunden. „Vor allem Erstbesitzer sind natürlich noch relativ unsicher und haben häufig fragen, die können mich dann jederzeit kontaktieren.“

Das Problem mit den Qualzuchten

Aufklärungsbedarf sieht Maria Steszewski beim Thema Qualzuchten. Kein einfaches Thema in einer Stadt, die den Mops zur Ikone erhoben hat. Möpse, Bulldoggen, Malteser oder Pekinesen leiden ihr Leben lang unter einer Vielzahl von zuchtbedingten Gesundheitsproblemen. Die im Hund verkörperte menschliche Vorliebe fürs Kindchenschema verlangt spätestens beim Thema Fortbewegung ihren Tribut.

„Bei solchen Rassen mit Brachycephalie, also Kurzköpfigkeit, kann auch das Training den Hund schnell überfordern“, sagt Hundetrainerin Steszewski. „Ich muss dann besonders im Sommer bei hohen Temperaturen schauen, was ich mit denen noch machen kann, ohne dass sie mir gleich schnaufend kollabieren.“ Sie würde sich wünschen, dass bei den Züchtern dieser Rassen ein Umdenken stattfindet.

Hundeplatz gesucht

Für die Zukunft sucht Maria Steszewski einen möglichst zentral erreichbaren Hundeplatz, also eine ausreichend große Wiese, die gewerblich genutzt werden darf. Der Hundeplatz soll als Ort für Welpensprechstunden dienen, aber auch für Kurse, in denen Hunden ein paar Tricks beigebracht werden.

Von Moritz Jacobi