Nauen/ Brandenburg/H

Der Exotenspezialist Marko Hafenberg aus Schmerzke ist in der Nacht zu Dienstag zu einem vermeintlich hoch gefährlichen Einsatz nach Nauen gerufen worden. Die Feuerwehr bat um Hilfe wegen einer Grünen Mamba in einem Garten im Kastanienweg. Der Biss der Grünen Mamba ist ohne Gegenmittel tödlich.

Um 22 Uhr fuhr der 39-Jährige los. Vor Ort hatte sich trotz völliger Dunkelheit schon die halbe Nachbarschaft um einen verschlossenen Karton versammelt. Ein Anwohner hatte die Schlange mit einer Greifzange dort hineinbugsiert. Da einer der Nachbarn kürzlich in Australien war, kam der Tipp, bei dem schlammfarbenen Tier könne es sich um die gefürchtete Grüne Mamba handeln. Ein Blick auf das Tier genügte Marko Hafenberg, um zu wissen: „Das ist kein grünes Monster, sondern ein Prachtexemplar von Ringelnatter.“ Ihr Biss ist völlig harmlos.

Der Kopf einer Grünen Mamba. Quelle: dpa

Der Reptilienspezialist spricht von Hysterie, bedingt auch durch den Fall der entflohenen Kobra aus Herne. Sogleich klärte Marko Hafenberg die Umstehenden auf, welchen Fang sie gemacht hatten. Anschließend setzte er die etwa vier Jahre alte ausgewachsene Ringelnatter, die knapp über einen Meter lang ist, in einem 500 Meter entfernten Gewässer aus. Ringelnattern gehören zu den geschützten Arten. „Ich bin froh, wenn ich gerufen und das Tier nicht einfach getötet wird“, sagt Marko Hafenberg.

Handel unter der Hand

Grüne Mamba kommen in freier Natur in Deutschland natürlich nicht vor. Sie ist in Zentralafrika beheimatet. Doch nach Angaben von Marko Hafenberg gibt es tatsächlich Menschen, die eine Grüne Mamba als Haustier in Terrarien halten. In mehreren Bundesländern sei dies aufgrund der Gefährlichkeit des Reptils per Verordnung verboten, etwa in Berlin, Sachsen und Niedersachsen, sagt der Schlangenexperte. Doch trotz der Verbote würden Grüne Mambas deutschlandweit unter der Hand gehandelt und gehalten.

Marko Hafenberg aus dem Brandenburger Stadtteil Schmerzke. Dort betreibt er eine Reptilienstation. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Ringelnatter-Population sei in Deutschland gestiegen, weil viele Gartenbesitzer Teiche angelegt hätten. Diese Feuchtareale bieten Hafenberg zufolge beste Bedingungen für die Schlange. Kreuzottern leben ebenfalls in Deutschland. Ihr Biss ist jedoch ernst zunehmen und sollte stets medizinisch behandelt werden.

Kreuzottern sind in Deutschland sehr selten. Ihr Biss ist nicht ungefährlich. Wer gebissen wurde, sollte sofort medizinisch versorgt werden. Quelle: dpa

Ringelnattern sind an den gelben Flecken auf den Wangen, den schwarzen Streifen und ihr Schachbrettmuster zu erkennen.

Die in Nauen eingefangene Schlange in der Hand von Marko Hafenberg. Sie hat die für Ringelnattern charakteristischen gelben Wangen. Quelle: privat

Marko Hafenberg arbeitete eine zeitlang als Berufssoldat. Mittlerweile ist er Experte für Exoten und nimmt als solcher auch bei als Prüfer bei der Ausbildung von Tierpflegern dabei.

Von Marion von Imhoff