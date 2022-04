Brielow

Noch kann man nur erahnen, welche Farbenpracht aus den Rhododendren blühen wird. „Sie wachsen als immergrüne Pflanzen jahreszeitenunabhängig und machen daher zu jeder Zeit eine gute Figur“, weiß Marko Nickel und zeigt auf die Sträucher, die ihre bunten Blüten noch verstecken.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Farben von blau bis orange, sowie Blattwerk in unterschiedlichen Größen und Formen habe jede Rhododendronart einen eigenen Charme, findet der Gärtner aus Brielow. Zu Unrecht werden sie manchmal als wertloses Gehölz abgestempelt.

Peggy und Marko Nickel aus Brielow führen den Pflanzenhof mplant. Quelle: Franziska von Werder

Von Obst- und Spaliergehölzen bis hin zu Hochstammrosen und Hausbäumen findet man alles auf seinem 600 Quadratmeter großen Pflanzenhof in Brielow. Auf dem Gartenmarkt am Neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel stellt der Gartenbauer am kommenden Wochenende aus. Pflanzen können dort direkt mitgenommen oder nach Hause bestellt werden.

Der Gartenmarkt am Neustädtischen Markt Die Gartensaison wird mit dem Gartenmarkt auf dem Neustädtischen Markt am Samstag, 23. April und Sonntag, 24. April 2022, jeweils von 10 bis 18 Uhr eingeläutet. Dort werden regionale Produkte für Heim und Garten angeboten, Hobbygärtner können sich Tipps von den Profis holen. Stände mit Töpferware, handgefertigtes Steingut und Dekorationskeramik. Essenstände wie Tibors Langos und hausgemachte Fischspezialitäten von der Fischräucherei Schwarz sind vertreten. Sonntag, 24. April ist in Brandenburg an der Havel verkaufsoffen. Die Geschäfte der Einkaufsstraßen in der Innenstadt und der Sankt-Annen-Galerie laden von 13:00 bis 18:00 Uhr zum Frühjahrsshopping ein. An diesem Tag ist der Nahverkehr in der Stadt Brandenburg an der Havel kostenfrei. Der Neustädtische Markt ist mit den Straßenbahnlinien 1 und 6 und der Buslinie B erreichbar. Diese verkehren im Halbstundentakt bis ca. 20:00 Uhr.

Als Landschaftsbauer ist Nickel weniger für die Aufzucht von Pflanzen zuständig, sondern plant und baut Gärten- und Grünanlagen. „Der Wunsch Gärtner zu werden, war einfach immer schon da“, sagt der 49-Jährige. Als Kind sei er fasziniert davon gewesen, wenn er den Gärtner im Nachbarsgarten bei der Arbeit beobachtete.

Nach der zehnten Klasse machte Marko Nickel eine Gärtnerlehre und studierte in Quedlinburg Garten- und Landschaftsbau. Danach ging er zurück in die Heimat. „Brielow ist ein alter Gartenbaustandort und ich wollte, dass er als dieser weiterlebt“, führt der Gärtner aus.

Marko Nickel aus Brielow machte sich mit dem Pflanzenhof „mplant“ selbständig

Nachdem er lange als Bauleiter im Gartenbau tätig war, arbeitete Nickel kurzzeitig als Einrichtungsleiter in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Berlin. Vor sechs Jahren hat Nickel sich mit dem Pflanzenhof „mplant“ selbständig gemacht. „Es ist für mich wie eine Symbiose aus beiden Berufen. Man arbeitet mit Pflanzen und mit Menschen zusammen“, sagt der gelernte Gärtner.

„Harte Arbeit, die sich nicht in Zahlen niederschlägt“

Zeit für den eigenen Garten bleibt da nur wenig. „Der Beruf ist stressig und körperlich anstrengend“, sagt Nickel. Um als Gärtner erfolgreich zu sein, brauche man grünes Blut. „In diesem Berufsfeld tätig zu sein, ist harte Arbeit, die sich aber nicht unbedingt in Zahlen niederschlägt“, erläutert der Gärtner.

Ausbildungszahlen in der Gartenbranche gehen zurück

„Für junge Menschen ist es ein unattraktiver Job geworden“, meint Marko Nickel. Auch weil die Arbeit stark saisonabhängig und man ständig dem Wetter ausgesetzt sei. Gärtner arbeiten zudem oft in gebückter Haltung. „Die Ausbildungszahlen gehen merklich zurück“, informiert Nickel. Er selbst hatte zwei Auszubildende, die dann beruflich in völlig andere Richtungen gegangen sind. „Zumindest bei dem einen hat es mich dann doch etwas überrascht“, gibt der Gärtner zu.

Gärtner Marko Nickel bereitet den Gartenmarkt in Brandenburg an der Havel vor. Quelle: Franziska von Werder

Oft höre Nickel von seinen Kunden, dass sie ihn um seine Arbeit beneiden. „Das würde ich auch gerne machen, sagen mir ganz viele“, erzählt der Gärtner, „es ist aber nicht so, dass man einfach bei schönem Wetter in der Sonne steht.“ Das, was Hobbygärtner für eine oder zwei Stunden in der Woche machen, macht der Garten- und Landschaftsbauer acht Stunden am Tag, 20 Tage im Monat und kostet viel Anstrengung: „Die wenigsten wollen damit ihr Geld verdienen.“

Auch der Klimawandel wirkt sich auf die Gartenbranche aus: „Der Frühling wird immer kürzer“, erklärt Marko Nickel, „wenn man aus einem milden Winter kommt, sind die Pflanzen irre weit.“. So weit, wie sie eigentlich noch nicht sein dürften. Im Sommer sind die Pflanzen dann schlagartig hohen Temperaturen ausgesetzt, die teilweise von Mai bis Oktober andauern.

Brandenburg an der Havel: Gartenmarkt am Neustädtischen Markt

Wenig Niederschlag führt dazu, dass sie täglich bewässert werden müssen. „Das war früher definitiv anders“, erzählt der 49-jährige Gärtner aus Brielow, „bei den Menschen hat sich ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass man den Garten grüner gestalten sollte.“ Weg von Pflanzen, die nur schick aussehen, hin zu mehr Bäumen und Dauerkulturen, die beständiger sind. „Viele Hausbesitzer mögen außerdem diesen traditionellen Gedanken, einen eigenen Obstbaum im Garten zu haben“, erläutert Nickel.

„Mit Pflanzen zu arbeiten, hat für mich viel mit Rückbesinnung zu tun“, erzählt der Gärtner. An seinem Beruf schätzt er, dass er täglich mit Menschen ins Gespräch kommt, die seine Naturverbundenheit teilen. Und darauf freut sich der Gärtner schon am kommenden Wochenende beim Gartenmarkt in Brandenburg an der Havel.

Von Franziska von Werder