77 Jahre nach Absturz: Maschinengewehre von englischem Bomber bei Roskow aufgetaucht

Roskow

Fast 77 Jahre nach dem Absturz eines englischen Bombers unweit der Roskower Ortslage sind Teile der Bordbewaffnung ans Tageslicht gekommen. Durch Zufall stieß der Besitzer einer Wiese auf stark korrodiertes Metall, dass sich bei einer Ausgrabung als ein Paar Maschinengewehre herausstellte. Aus Angst vor ungebetenen „Schatzsuchern“ auf seinem Grund und Boden möchte der Finder anonym bleiben. Er übergab den brisanten Fund einer Person seines Vertrauens – Lisa Price aus Päwesin.

Erinnerung an den Krieg

Die Päwesinerin informierte am Dienstag die Polizei in Brandenburg über den Waffenfund. Die Besatzung eines Funkwagens sicherte die Waffen im Haus von Lisa Price bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, der die nicht mehr tauglichen Maschinengewehre abtransportierte. „Es ist ein komisches Gefühl, so plötzlich an den Krieg erinnert zu werden“, sagte die ehemalige Gemeindevertreterin der MAZ.

Detail der Bordkanone: Vermutlich wegen einer Ladehemmung erreichte diese Patrone den Lauf nicht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was genau steckt hinter dem Fund? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann die Bordbewaffnung einem viermotorigen Bomber vom Typ Short Stirling III zugeordnet werden, der zur 15. Staffel der Royal Air Force Volunteer Reserve gehörte. Die Maschine unter dem Kommando von Captain J.L. Milner war am 31. August 1943 von der südenglischen Bomberbasis Mildenhall aufgestiegen. „Der Verband nahm Kurs auf Berlin, um dort seine tödliche Fracht abzuladen“, wie Lisa Price im Internet herausfand.

Vielleicht Ladehemmung

Doch die Short Stirling mit der Kennung EE912 LS-U hat ihr Einsatzziel nie erreicht. 13 Kilometer nordöstlich von Brandenburg an der Havel stürzte die Maschine ab. „Offiziell aus unbekannten Gründen“, weiß der Brandenburger Luftfahrtexperte Frank Brekow. Doch in der selben Nacht hatten deutsche Jäger mehrere alliierte Flugzeuge in der Region vom Himmel geholt. Möglicherweise mussten sich auch die englischen Bordschützen über Roskow verteidigen. Die 7,7-Millimeter-Patrone einer von vier Maschinengewehren klemmt noch heute kurz vor dem Lauf. Vielleicht gab es eine Ladehemmung an Bord.

Solch ein britischer Bomber vom Typ Short Stirling III stürzte in der Nacht vom 31. August zum 1. September 1943 in der Nähe der Roskower Ortslage ab. Alle sieben Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Quelle: Privat

Beim dem Absturz kamen alle sieben namentlich bekannten Besatzungsmitglieder ums Leben. Sie wurden am 6. September 1943 auf dem Roskower Friedhof beigesetzt. Nach dem Krieg fanden ihre sterblichen Überreste in Berlin Spandau die letzte Ruhe. Dass die beiden Browning Bordkanonen heute erst entdeckt wurden, ist nicht verwunderlich. „Die Short Sterling war ein in die Jahre gekommener Bomber, an dem die deutschen Behörden kein großes Interesse hatten. Flugzeugwracks wurden in der Regel oberflächlich abgesammelt. Aber in die Tiefe hat man damals nicht gebuddelt“, so der Brandenburger Militär-Kenner Brekow.

Die im Wiesenboden gefundenen Teile der Bordbewaffnung eines englischen Bombers, der 1943 bei Roskow abstürzte. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neben den zwei Bordkanonen gehörten lose Patronen aus englischer Produktion sowie ein Sauerstoffanzeiger mit der Aufschrift Oxygen zum nachdenklich machenden Fund, der jedoch keinen musealen Wert besitzt. Dass der Boden im Amt Beetzsee auch lange nach Kriegsende voller kriegsbedingter Überraschungen steckt, bewies vor 15 Jahren die Bergung eines deutschen Jagdflugzeuges ME 109 bei Lünow.

Von Frank Bürstenbinder