Streit statt Snack im Schnellrestaurant: Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag in einem Imbiss in Brandenburg an der Havel aneinander geraten. Der Grund war das Fehlen einer Corona-Schutzmaske bei einem der beiden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie wurde um 15.52 Uhr in das Lokal am Neustädtischen Markt gerufen.

Schlag ins Gesicht

„Wie sich vor Ort herausstellte, soll ein 41-jähriger Gast keinen Mund-Nasenschutz getragen haben und in Richtung eines anderen, 34 Jahre alten Gastes gehustet haben“, berichtet Polizeisprecherin Juliane Mutschischk von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Kripo ermittelt

Daraufhin sei es zwischen den Beiden zu einer Auseinandersetzung und gegenseitigen Beleidigungen gekommen. In deren Folge „der 41-Jährige den 34-Jährigen ins Gesicht schlug und dieser hierdurch Schmerzen erlitt“, berichtet Mutschischk weiter.

Ein Arzt musste nicht gerufen werden. Die Polizisten nahmen Anzeigen auf. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.

