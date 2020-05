Masken können Leben retten: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Mittwoch, 20. Mai 2020

Mini-Boden ist ziemlich groß auf die Welt gekommen und wird seitdem auch immer größer. Er trinkt sehr viel, auf der Kinderstation im Klinikum bekam er deshalb den Spitznamen: „die kleine Fressraupe“.

Vor allem meine Frau hatte bereits im Februar und März die komplette Babyausstattung gekauft, und da Mini-Boden nun ja gar kein Mini-Boden ist, passt er in viele der Sachen nicht rein.

Also fuhr ich gestern in die Stadt, um größere Babysachen zu besorgen. Auch musste ich noch in die Apotheke, zur Post und Lebensmittel holen, denn auch die großen Bodens müssen ja essen.

Glück auf der Couch: Stephan Boden hält den kleinen Ivan im Arm und Günther ist natürlich auch dabei. Quelle: Stephan Boden

Auf der größten Einkaufsrunde, die ich seit Februar gestartet habe, fiel mir eines ganz besonders auf: Es scheint alles wieder normal. Alle Läden haben geöffnet, die Stadt war recht belebt, in den Cafés sitzen Menschen. Man würde nicht auf die Idee kommen, dass Deutschland gerade an einer weltweiten Pandemie teilnimmt.

Während in den USA bald die Marke von 100.000 Toten erreicht wird, sitzen die Menschen in Brandenburg an der Havel in der Sonne und essen einen Becher Amarena-Kirsche/Schoko/Stracciatella.

In dem vorletzten Satz steht allerdings das Wort „würde“, und das relativiert die derzeitige Situation wieder. Man würde es nicht merken, wenn da nicht die Atemschutzmasken wären, die man in den Läden aufsetzen muss.

Man sieht sie überall: sie baumeln an Innenspiegeln von Autos, hängen am Hals, stecken in der Hemdtasche, schützen Gesichter oder liegen dreckig und plattgetreten an Hausecken herum. Manche sind mit hübschen Motiven aus Stoff genäht, andere sehen aus wie in einer Profi-Lackierbude, die meisten sind diese dünnen Teile, die man aus Arztserien auf Netflix kennt. Mittlerweile gibt es sie auch überall zu kaufen. Und, das ist das Entscheidende: Sie sind Pflicht.

Und da wird es schwierig. Nicht für mich, weil ich sie einfach aufsetze, bevor ich einen Laden betrete. Aber für viele andere Menschen scheinen die „Mund-Nase-Bedeckungen“ so lästig wie Wespen zu sein und führen zu wahren Wutausbrüchen. Sobald die Stadt Brandenburg an der Havel täglich die neuen Corona-Zahlen veröffentlicht, die übrigens sehr positiv sind (Danke dafür!), kommt in 3...2...1… sofort ein Kommentar getreu dem Motto: „Na dann Schluss mit dieser blöden Maskenpflicht!!!“

Der Laschet-Style ist nicht korrekt

Auch gestern fielen mir wieder einige Verweigerer auf oder Menschen, die noch immer im Ladeneingang mit den Security-Menschen wegen der Masken diskutieren. Manche bedecken demonstrativ ihre Nasen nicht (Laschet-Style), einer rollte mit den Augen und nahm ein Blatt Papier vor den Mund.

Günther braucht keine Maske, der aber auch nicht einkaufen.. Quelle: Stephan Boden

Ganz oft sieht man Leute beim Einkaufen, die sich direkt hinter der Kasse noch im Geschäft die Dinger runter reißen, als sei es eine Hautkrankheit. In einer Kommentarspalte las ich, wie sich zwei Frauen Tipps gaben, die Maskenpflicht zu umgehen und in welchen Läden sich die Angestellten nicht trauen, was zu sagen.

Und dann gibt es ja noch die sogenannten Hygiene-Demos, auf denen massenhaft gegen das Tragen der Teile mit Schaum vorm Mund (sieht man ja, weil die Demonstranten ja keine Masken tragen) wütend protestiert wird.

Jeder kann helfen, das Virus einzudämmen

Angenommen, man hätte mir irgendwann in der Vergangenheit folgende Fragen gestellt: „Wenn man mit dem Tragen einer leichten Stoffmaske anderen das Leben retten könnte, würdest Du sie tragen? Wenn man mit dem Tragen einer leichten Stoffmaske vielleicht anderen das Leben retten könnte, würdest Du sie tragen? Wenn man mit dem Tragen einer leichten Stoffmaske die Ausbreitung eines Virus eindämmen könnte, würdest Du sie tragen? Wenn man mit dem Tragen einer leichten Stoffmaske die Ausbreitung eines Virus vielleicht eindämmen könnte, würdest Du sie tragen?“

Ich hätte alle Fragen gleich beantwortet: „Ja, klar! Keine Frage. Wo ist das Problem?“ Natürlich würde ich so antworten. Egal ob die Fragen mit „vielleicht“ oder ohne gestellt werden. Selbst wenn die Chance gering wäre, damit irgendwas retten zu können, würde ich sie tragen.

Gibt es Proteste gegen Tempo 30 vor Kitas?

Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie einen so eine Maske dermaßen aus der Haut fahren lassen kann. Was ist denn mit diesen Leuten? Von wütenden Ausbrüchen bis hin zu „Merkel-Diktatur!!!“ ist es dann selten weit. Stehen diese Menschen eigentlich auch neben Tempo-30-Schildern vor einer Kita und rufen „Freie Fahrt für freie Bürger!!!“? Logisch wäre das, weil in der Straße seit Jahren doch nie ein Kind überfahren wurde.

Bei diesen C-Promi-Frauen aus dem Dschungelcamp, die sich gleich zentnerweise Botox in die Lippen pumpen lassen, damit sie schön wulstig sind, könnte ich die Aufregung ja noch verstehen. Man zeigt ja schließlich gern, was man hat. Aber sonst doch nicht.

Ich gehe jetzt wieder hoch zu meinem Sohn. Er muss gewickelt werden. Manchmal frage ich mich, ob es wohl auch irgendwann Baby-Demos gegen das Tragen von Windeln gibt. „Freier Stuhlgang für freie Babys!!!“

Von Stephan Boden