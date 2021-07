Maskenpflicht für Grundschüler: Eltern und Lehrer diskutieren neue Corona-Regeln

Brandenburg/Havel, Potsdam-Mittelmark

Grundschüler müssen zum Start in das neue Schuljahr ab dem 9. August vorerst für zwei Wochen in Innenbereichen eine medizinische Maske tragen. Eine Ausnahme gilt nur für den Sportunterricht. Das steht in der Corona-Umgangsverordnung, die ab dem 1. August gilt. Es ist eine Entscheidung, die einige Eltern wütend macht. „Großveranstaltungen und Kirchenbesuche sind ohne Maske möglich, die Schule nur mit Maske? Waren nur Eltern mit ihren schulpflichtigen Kindern im Urlaub?“, fragt Landeselternsprecher René Mertens.

Landeselternsprecher René Mertens kritisiert einige der neuen Corona-Regeln. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Zieseraner macht klar, dass Verhältnismäßigkeit und Gleichbehandlung für ihn anders aussehen. „Schulen werden noch immer als schnelle Brüter der Pandemie angesehen“, sagt er. René Mertens fordert eine sachliche Debatte und Studienergebnisse.

Schüler mit Zweifeln

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) begründete die Entscheidung für die zweiwöchige Maskenpflicht als Schutzmaßnahme mit Blick auf die Reiserückkehrer und als Maßnahme gegen die Ausbreitung der Delta-Variante. Birgit Schiller leitet die Gebrüder-Grimm-Grundschule in Brandenburg an der Havel. Sie sagt: „Wenn es denn hilft. Wir bleiben zuversichtlich“.

Sechstklässler Joshua Petsch kritisiert die Maskenpflicht zum Start. Er sagt: „Im Fußball-Stadion bei der EM hat fast keiner eine Maske getragen, aber in der Schule sollen wir es. Ich finde das nicht gut, denn nach mehreren Stunden bekommt man schwer Luft und etwas Kopfschmerzen. Ich freue mich aber trotzdem auf die Schule, weil ich endlich meine Freunde aus der Klasse wiedersehe“, sagt der Brandenburger.

Hoffnung auf neue Lehrkräfte

Silke Bößenroth ist gespannt auf das neue Schuljahr. Quelle: André Großmann

Silke Bößenroth leitet die Golzower Grundschule. Sie gespannt auf den Start ins neue Jahr. „Für die Schulanfänger wird die Maske erst mal komisch sein. Das ist aber kein Problem, die Kinder lernen ja schnell dazu. Sie gewöhnen sich schnell an Maßnahmen und lassen sich auch testen. Ich hoffe aber, dass die Pflicht nur zwei Wochen gilt“, sagt sie der MAZ. In Golzow starten 28 Erstklässler, insgesamt hat das Haus 150 Grundschüler.

Landeselternsprecher René Mertens kritisiert, dass Bildungsministerin Britta Ernst vor dem Start ins neue Schuljahr eine Aufholjagd ankündigt. „Die Kinder benötigen eher individuelle Unterstützung. Dafür brauchen die Schulen aber weitere Lehrkräfte und mehr pädagogisches Personal“, sagt er.

Angst vor neuem Lockdown

Bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht sieht er bislang keine klare Strategie, eher das Prinzip Hoffnung. „Einziger Vorteil sind die zum großen Teil geimpften Lehrkräfte. Ich denke ungern an den Herbst und eine mögliche vierte Welle. Die Schulen müssen offen bleiben. Leider gibt es dafür bislang kaum Pläne, außer die Maskenpflicht, Tests und das Lüften im Winter“ sagt er. Ein erneuter Lockdown ist für ihn nicht mehr zumutbar, weder für Schüler, Eltern und Lehrer.

Dirk Lenius leitet die Lehniner Heinrich-Julius Bruns Grund- und Gesamtschule. Insgesamt hat die Einrichtung über 300 Grundschüler, 50 starten in der ersten Klasse. Er wartet die Schulleiterkonferenz am 2. August ab und will sich dann zur Verordnung äußern. Mit Sorge betrachtet er, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Zuversichtlich stimmt ihn aber, dass ein Großteil der Lehrer in Lehnin geimpft ist.

„Ich wünsche mir für das neue Jahr einfach nur einen normalen Schulbetrieb“, sagt er. Das sieht auch Silke Bößenroth so. „Etwas mehr Planbarkeit wäre toll, besonders nach den vergangenen turbulenten Jahren“, sagt sie.

Von André Großmann