Brandenburg/H

Geld her oder es passiert was: Zwei maskierte und mit einer Eisenstange bewaffnete Männer haben am Mittwochnachmittag im Brandenburger Stadtteil Görden ein Bekleidungsgeschäft überfallen. Die Täter bedrohten die Verkäuferin und flohen mit den Tageseinnahmen. Von den beiden Männern fehlt bislang jede Spur. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Täter bedrohen Verkäuferin mit einer Eisenstange

Demnach stürmten die Unbekannten den Laden in der Haydnstraße gegen 16.15 Uhr. „Mit einer Eisenstange bewaffnet, haben die Täter die Verkäuferin bedroht und dabei die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert“, schildert Polizeisprecher Oliver Bergholz den Tathergang. „Eingeschüchtert kam die Frau der Forderung nach und übergab ihnen das vorhandene Bargeld“, so Bergholz weiter.

Spur verliert sich in der Schumannstraße

Die Täter seien dann mit dem Geld in Richtung Schumannstraße geflohen. „Noch während der ersten Maßnahmen setzten die Beamten einen Fährtenspürhund ein, der jedoch schon wenige Meter vom Tatort entfernt die Spur verloren hatte“, berichtet Oliver Bergholz. Vermutlich seien die Täter dort in einen bereitstehenden Fluchtwagen gestiegen und weggefahren.

Ein Täter trug ein Sweatshirt mit der Aufschrift Pitbull

Polizisten haben laut Bergholz die von den Tätern zurückgelassene Eisenstange am Tatort gefunden. Sie wird nun auf Spuren untersucht. Der Umfang der Beute ist laut Bergholz noch unklar. „Über die Höhe des Diebesgutes kann derzeit keine Aussage getroffen werden“, erklärt er.

Die beiden Täter sollen nach Polizeiangaben jeweils ungefähr 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Sie trugen dunkle Sachen und Tücher vor dem Gesicht, die jeweils nur die Augenpartie offen ließen. „Zusätzlich ist bekannt, dass der Täter, der die Verkäuferin mit der Eisenstange bedrohte auf seinem schwarzen Sweatshirt den weißen Aufdruck ’Pittbull’ gehabt haben soll“, berichtet Oliver Bergholz. Es seien zwei deutsche Männer.

Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

Die Kripo der Direktion West in Brandenburg an der Havel hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sie bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu der Tat und den beiden Tätern.

Hinweise an die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 oder online unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben

Von hms