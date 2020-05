Ernste Lage bei ZF, aber keine Endzeitstimmung im Brandenburger Werk

Brandenburg/H

Niemand kann im Moment sagen, ob und wie das ZF-Getriebewerk in Brandenburg/Havel betroffen sein wird von den weltweiten Stellenabbauplänen des Konzerns. Die Beschäftigten machen sich verständlicherweise Sorgen. Betriebsratschefin Carmen Bahlo sagt aber auch: „Wir müssen jetzt keine Endzeitstimmung verbreiten.“.

„Aus heutiger Sicht müssen wir bis 2025 weltweit unsere Kapazitäten anpassen und 12.000 bis 15.000 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland“, heißt es am Donnerstag in dem Schreiben des Konzernvorstandes. Auch die komplette ZF-Belegschaft in Brandenburg/Havel hat diesen Brief bekommen.

In Summe sehr dramatisch

Markus Schmidt ist Geschäftsführer der ZF Getriebe Brandenburg. Nach seinen Worten lassen sich die Konsequenzen für das Werk in Brandenburg/Havel mit seinen mit rund 1600 Beschäftigten noch nicht absehen. Die Mitteilung an die Mitarbeiter zeige aber, dass sich das Unternehmen „in Summe in einer sehr dramatischen Situation befindet“.

Der Standort in der Caasmannstraße wird von der jüngsten Entwicklung in einer Phase getroffen, in der das Werk nach sechswöchiger Produktionspause wieder hochgefahren wurde und Geschäftsleitung und Betriebsrat vollauf damit beschäftigt sind, den Betrieb zu stabilisieren.

Nachdem zunächst in einer Schicht, später zwei Schichten produziert wurde, sind inzwischen drei Schichten im Einsatz. Zwei Schichten sind also noch als Reserve zu Hause.

Drei Todesfälle im Werk Saarbrücken

Das Unternehmen ist hoch sensibilisiert dafür, eine Infektion in der Belegschaft zu vermeiden. Im mit 9000 Beschäftigten deutlich größeren ZF-Partnerwerk in Saarbrücken hat es schon drei Corona-Todesfälle gegeben.

Nach Einschätzung von Carmen Bahlo bemühen sich fast alle Mitarbeiter sehr, das Infektionsrisiko am Standort so gering wie irgend möglich zu halten.

Die Stellenabbaupläne lassen sich nach ihren Worten noch nicht bewerten, schon gar nicht im Hinblick auf den Standort Caasmannstraße. „Wir wüssten nicht, dass man konkret über Standorte spricht“, sagt Carmen Bahlo. Und im Schreiben des Vorstandes heiße es auch nicht, dass Werke geschlossen würden.

„Kennen wir von ZF gar nicht“

Die Lage des Unternehmens sei natürlich ernst, aber eine bestimmte niedergeschlagene Stimmung im Werk kann die Betriebsratsvorsitzende bisher nicht ausmachen. Dafür sei die Nachricht auch noch zu frisch. Der Tenor, der zum Beispiel in Whatsapp-Gruppen herauszuhören ist, laute: So etwas wie Stellenabbau kennen wir von ZF gar nicht.

Der Betriebsrat von ZF Brandenburg will zunächst abwarten und bleibt bei seinem obersten Ziel Beschäftigungssicherung. „Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz“, versichert Bahlo.

„Aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich Menschen, die bei ZF beschäftigt sind und sich jetzt Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen“, berichtet die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser. Die Nachricht vom massiven Stellenabbau mache ihr große Sorgen, da ZF Friedrichshafen einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt ist.

Tiemann sieht Mitverantwortung der Politik

Für die Landes-Kommunalpolitikerin kommt es nun darauf an „herauszufinden, was ZF konkret plant und was dies für die Zukunft des Standortes Brandenburg an der Havel bedeutet“. Britta Kornmesser will sich für nähere Informationen um ein zeitnahes Gespräch mit der Geschäftsleitung von ZF bemühen.

Die Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordnete und langjährige Oberbürgermeisterin der Stadt stimmt die Ankündigung des Stellenabbaus nachdenklich. Dietlind Tiemann macht die Politik durchaus mitverantwortlich.

Nach ihrer Einschätzung hat sich der nun stattfindende Prozess bereits vor einiger Zeit abgezeichnet. Denn „die Automobilindustrie und ihre Zulieferer müssen in kurzer Zeit ihre Geschäftsmodelle an die Klimaziele der Politik anpassen“, erklärt Tiemann.

„Dringend nachjustieren“

Die Politik habe die Zielvorgaben immer schneller geändert, sodass die Planungssicherheit der Unternehmen zunehmend schwindet. Die gegenwärtige Krise verstärke zwar die Vorgänge nochmals, sie veranschauliche aber auch, dass die Politik zu wenig den Weg in eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft aufgezeigt hat.

Dietlind Tiemann: „Hier müssen wir dringend nachjustieren, damit uns die deutsche Schlüsselindustrie auch unter geänderten Vorzeichen erhalten bleibt.“ Die Folgen für das Wirtschaftsleben im Wahlkreis lassen sich nach ihren Worten aktuell noch nicht beurteilen.

Beliebter und wichtiger Arbeitgeber

Die Christdemokratin weist darauf hin, dass konkreten Angaben zu den betroffenen Standorten und Stellen noch fehlen. Tiemann: „Es ist jedoch kein Geheimnis, dass ZF durch seine Größe und seine wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen ein beliebter und wichtiger Arbeitgeber in der Region ist.“

Die Bundespolitikerin fordert einen Maßnahmen-Mix von Bund und Land, um nicht nur die Konjunktur wieder anzukurbeln, sondern auch nachhaltige Geschäftsmodelle zu unterstützen und Arbeitsplätze möglichst allumfassend zu erhalten.

Nächste Tarifrunde erst zum Jahreswechsel

Die Gewerkschaft IG Metall in der Region hält sich mit einer Bewertung noch zurück, will in der kommenden Woche zunächst intern darüber beraten, wie Stefanie Jahn sagt, die 1. Bevollmächtigte der für Brandenburg/Havel zuständigen IG Metall Potsdam und Oranienburg. Die nächste Tarifrunde steht erst zum Jahreswechsel an.

Von Jürgen Lauterbach