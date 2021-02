Brandenburg/H

Neulich habe ich mit einem alten Freund telefoniert. Wie das derzeit so ist, kommt nach dem üblichen „Wie geht’s? Was machste? Wie läuft’s beruflich?“ irgendwann zwangsläufig das Thema Corona auf. Mein Freund schaut sich seit Jahrzehnten jede Talkshow an, die gerade läuft. Anne Will, Markus Lanz, Maybrit Illner, Maischberger, Hart aber Fair sind die Primärquellen, wenn es um seine Meinungsbildung geht. Ich halte das für unklug. Denn Talkshows laden ihre Gäste nach einer möglichst guten Dramaturgie ein, nicht nach Inhalten.

Am besten lädt man immer die ein, die viel polarisieren. Dazu benötigt man Meinungen aus möglichst allen Richtungen. Und zwar eher nicht im Sinne der Diskussion, sondern um ein breites Publikum zu bedienen. Zuhause vorm Fernseher findet dann jeder Zuschauer den gut, der seine Meinung vertritt. So ist es auch bei meinem Freund.

Mein Freund ist alleinerziehender Vater. Er teilt sich die Betreuung seines achtjährigen Sohnes paritätisch mit der Kindsmutter, von der er getrennt lebt. Der Junge ist also die Hälfte der Zeit bei ihm zu Hause. Nun diskutieren wir seit Anfang der Pandemie immer wieder über die Maßnahmen. Anfangs war er gegen die Schulschließungen. Natürlich war er das, weil es ihn ja auch betrifft, da er zu Hause arbeitet und die Betreuung des homeschoolenden Hoffnungsträgers ihm sehr in die Quere kommt.

Schulschließung und Homeschooling

In den Diskussionen entgegnet er mir immer wieder auffällig oft mit Argumenten gegen die Schulschließung und Homeschooling, die er von den Kubickis und Flaßpöhlers dieser Welt in Talkshows aufgeschnappt hat. „Haben sie bei Anne Will auch gesagt“, heißt es dann. Wenn er kein Kind hätte, wie er es dann sehen würde, habe ich ihn mal gefragt: „Keine Ahnung, wahrscheinlich genau so.“

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Mein Kumpel hat ein Boot, das in Holland liegt. Holland ist Risikogebiet und so darf er nicht hin, geschweige denn dort übernachten, weil er am Boot noch was arbeiten muss. Und natürlich - wer kann es ihm verdenken – möchte er dieses Jahr ungestört und ohne Einschränkungen segeln gehen.

In unserer sehr freundschaftlichen und ruhigen Diskussion ging es dann ums Thema Impfungen. Herr Kubicki hätte bei einer der Talkshows gesagt, dass man geimpften Personen keine Sonderrechte geben dürfe, weil das ungerecht wäre. Ich entgegnete, dass mir das völlig egal sei, wenn mein 80 Jahre alter Nachbar in zwei Wochen nach Bali fliegen dürfe, weil er geimpft ist. Ich würde mich sogar für ihn freuen, auch wenn ich auf meine Impfung und die damit verbundenen Möglichkeiten noch eine ganze Weile warten müsse. Er zitierte wieder Kubicki und dass der ja was vom „Gleichbehandlungsprinzip“ in unserer Gesellschaft gesagt hätte. Er persönlich würde das ungerecht finden, wenn sein 80 Jahre alter Nachbar nach der Impfung nach Holland dürfe, er aber nicht. Das müsse gleich behandelt werden.

Doch kein Gleichbehandlungsprinzip?

Außerdem wolle er sich ja impfen lassen, er könne das nur nicht so früh, weil er keiner Risikogruppe zugehört. Und dafür dürfe er nicht bestraft werden. Ich habe ihn dann gefragt, wie es denn wäre, wenn er zum Beispiel im September seine Impfung bekäme, aber es dann noch ein Jahr dauern würde, bis wirklich alle Impfwilligen versorgt seien. Ob er dann auch verstehen würde, dass er dann nicht nach Holland dürfe, trotz seiner Impfung. „Ja, also. Das muss man in diesem Falle abwägen. Also, ab September dann doch. Macht ja keinen Sinn, dass ich dann zu Hause bleiben muss, wenn ich geimpft bin. Und dann sind ja auch schon viele Menschen geimpft.“ Aha. Also doch kein Gleichbehandlungsprinzip? „Doch, aber das muss ja alles im Rahmen bleiben. Ich habe da auch keine Lösung.“

Tja, und das ist genau das, was ich seit Monaten sehr stark in unserer Gesellschaft vermute und immer wieder sehe: Maßnahmen sind immer dann okay, wenn sie einen selbst kaum oder wenig betreffen. Ist man selbst durch Regeln eingeschränkt, lehnt man sie ab. Jeder äußert sich so, wie es für ihn am besten passt und wie es ihm nützt. Dass es aber darum geht, die Ausbreitung und derzeit eine dritte Welle zu verhindern, wird dann leider außer Acht gelassen.

Nach solchen Gesprächen befasse ich mich immer gleich mit Hund Günther und Sohnemann Ivan. Wenn man die beiden sieht, wird man neidisch. Denen ist echt alles egal.

Von Stephan Boden