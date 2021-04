Materialpreise explodieren: In Brandenburg an der Havel wird der Stahl knapp

Brandenburg/Havel

Der Stahl ist knapp- und das ausgerechnet in der ehemaligen Stahlstadt Brandenburg. Aber auch Baufolie oder bestimmte Dämmmaterialien sind kaum noch zu haben. Die Baubranche hat im Moment bundesweit mit enormen Preisanstiegen und Lieferengpässen zu kämpfen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Rohstoffknappheit sagen die einen, Logistikprobleme wegen Corona sagen die anderen.

„Ein kleiner Preisanstieg zu Jahresanfang ist normal. Aber mit diesen zusätzlichen Kosten hat niemand gerechnet“ sagt Manuela Massierer, Inhaberin einer Innenausbau-Firma in Brandenburg an der Havel. Gerade im Bereich Trockenbau sind die Preise extrem angestiegen. Der Großhändler Bauking informierte seine Kunden kürzlich, dass sich die Preise für Stahlbleche bis zu 75 Prozent erhöhen können. Bei OSB-Platten seien es 15 Prozent mit Lieferzeiten von mehreren Monaten.

„So extrem war es noch nie“

Der Bauindustrieverband Ost beobachtet die steigenden Materialpreise mit Sorge. „Problematisch wird diese Entwicklung, wenn die Unternehmen noch zu wesentlich niedrigeren Preisen kalkuliert haben und auf den Preissteigerungen sprichwörtlich ’sitzen bleiben’“, sagt Sprecherin Susann Stein.

Manuela Massierer betreut derzeit neun Baustellen in Brandenburg und Umgebung, unter anderem im Klinikum oder der Sankt Bernhard Kirche in der Walzwerksiedlung. Die meisten Aufträge sind langfristig geplant. Für eventuelle Preissteigerungen wird immer ein gewisser Puffer eingeplant, aber bei rapiden Preissteigerungen muss im schlimmsten Fall neu verhandelt werden.

Neben den steigenden Preisen bereiten vor allem die zunehmenden Lieferengpässe der Bauunternehmerin Kopfzerbrechen. „Noch habe ich alles im Griff, aber so extrem war es noch nie“, sagt Massierer, die seit über 30 Jahren in der Baubranche arbeitet. Kleinmaterial, wie Folien, hat sie auf Vorrat gelagert und die anderen Baumaterialien hat sie bisher auch immer über alternative Wege organisieren können.

Besonders der Stahlpreis ist explodiert

Auch Sven Boese kennt das Problem. Er leitet einen Trockenbaubetrieb in Brandenburg an der Havel „Die Lieferanten geben uns oft schon gar keine Lieferbestätigungen mehr, weil sie uns kein genaues Datum nennen können“, sagt er. Die Lieferengpässe hätten seit Beginn der Corona-Pandemie zugenommen. Und auch die Materialpreise änderten sich momentan fast alle sechs Wochen, so Boese. Gerade der Stahlpreis sei explodiert.

„In Europa haben viele Werke die Produktion eingestellt. Der meiste Stahl wird derzeit aus Asien importiert“, sagt Oliver Freyk vom Baustoffhandel Bauking. Der Bedarf kann derzeit durch Importe kaum gedeckt werden. Hinzu kommen die Frachtkosten, die in den letzten Monaten enorm gestiegen sind. Deshalb ist er Preis in kürzester Zeit fast um 70 Prozent gestiegen. Durch den teureren Stahlpreis werden automatisch andere Produkte, wie Befestigungen oder Werkzeuge, teurer.

Hamsterkäufe sind ein Grund für die Knappheit

Aber nicht nur der Stahl ist knapp und teuer, die langen Lieferzeiten und hohen Preise ziehen sich durch sämtliche Sortimente. Aber woran liegt das? Oliver Freyk, Einkäufer beim Großhandel Bauking glaubt, dass vor allem Hamsterkäufe die Preise nach oben getrieben haben. „Eigentlich ist ist der Stahl das Toilettenpapier der Baubranche“, sagt er. Der Bedarf sei nicht gestiegen, aber die Menschen hätten aus Unsicherheit mehr Vorräte gekauft. Hinzu kommt, dass in manchen Bereichen die Rohstoffpreise extrem gestiegen sind. So zum Beispiel bei Polyethylen, aus dem vor allem Baufolien hergestellt werden.

Aber neben den steigenden Preisen seien eigentlich die Lieferverzögerungen das größte Problem. Bei vielen Materialien betragen die Lieferzeiten nicht mehr nur Wochen, sondern schon Monate. „Die Gewinner am Markt sind mittlerweile nicht mehr die, die das günstigste Angebot haben, sondern die, die überhaupt Material haben“, sagt Freyk. Einen Grund für die Verzögerungen sieht er in der Logistik. Der Frachtraum sei rar, weil viele Logistiker im Moment vorrangig FFP2-Masen oder Schnelltests verschicken. „Der Bedarf ist ja ums tausendfache gestiegen, aber es gibt ja nicht auf einmal mehr Containerschiffe oder LKWs“, sagt Freyk.

Händler und Unternehmer sind Teil einer globalen Lieferkette

Ähnlich sieht das Daniel Schewe vom Baustoffhandel Raab Karcher in Brandenburg. Er höre immer wieder, dass die Lieferanten von „Rohstoffverknappung“ sprechen, wenn es um die Preissteigerungen geht. „Ich glaube eher, dass es sich hierbei um eine charmante Möglichkeit handelt die Preiserhöhungen durchzusetzen“, sagt Schewe. Bei europäischen Holzwerken gab es zuletzt mehrere Schließungen, ein Werk in Polen hat gebrannt. Das treibe die Preise der Werke, die noch liefern können, nach oben.

Am Ende sind Händler und Bauunternehmer auch nur Glieder in einer globalen Lieferkette. Ganz am Ende dieser Kette steht der Bauunternehmer, der dem Auftraggeber erklären muss, warum sein Haus zwei Monate später wird als geplant. „Wir sind diejenigen, die unseren Kunden am Ende diese schlechten Nachrichten überbringen müssen“, sagt Manuela Massierer.

Von Lena Köpsell