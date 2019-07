Bagow

Das hätte Manfred Priemke gefallen. Dem 2010 verstorbenen Retter der schon zum Abriss freigegebenen Bagower Kirche war es nicht vergönnt, die Rückkehr einer Orgel in das von 1991 bis 1995 mit vielen Spendengeldern sanierte Gotteshaus zu feiern. Mit dem letzten Glockenschlag um 6 Uhr abends ging am Freitag ein Traum der Christen und aller Freunde der 1907 errichteten Jugendstilkirche in Erfüllung – es gibt wieder eine Orgel.

Zur Galerie Es müssen nicht immer Pfeifen sein. Eine elektronische Sakralorgel gehört ab sofort zur dauerhaften Ausstattung des nach der Wende vor dem Abriss geretteten Gotteshauses in Bagow. Die Einweihung mit Pfarrer Stefan Jankowski übernahm Kirchenmusikdirektor Matthias Passauer.

Ein Stück aus Händels Feuerwerksmusik erfüllte den oktogonalen Saalbau so klangvoll, wie es kein mobiles Provisorium vermag. Zu drei Proben war Matthias Passauer von Brandenburg nach Bagow gereist, um den Spieltisch der 20 Jahre alten und in einem tadellosen Zustand befindlichen Sakralorgel zu testen. Wer jedoch Pfeifen in einem kunstvoll getischlerten und von Engeln eingerahmten Prospekt erwartet hatte, wurde vom Kirchenmusikdirektor auf den Boden der Realität geholt.

Pfeifenorgel unbezahlbar

„Ein vergleichbare Pfeifenorgel für eine große Kirche würde heute um die 600 000 Euro kosten. Für eine Gemeinde am Beetzsee unbezahlbar. Für Bagow reicht dieser kleine, unscheinbare Kasten, der es dafür gewaltig in sich hat“, erläuterte Passauer den Teilnehmern des Festaktes die Vorzüge einer elektronischen Orgel. In einer unnachahmlichen Mischung aus Information und Unterhaltung brachte der Kirchenmusikdirektor den Zuhörern aus dem Pfarrsprengel Päwesin die Klangfarben des computergestützten Instruments näher.

Der Original-Orgelprospekt auf der Empore ist seit Jahrzehnten verwaist. Quelle: Frank Bürstenbinder

Passauer nahm die Gäste des Abends mit auf eine Weltreise vom alten Europa über den großen Teich, erklärte Register, Manuale und Pedal. Von hoch bis tief, laut und leise, hell und dunkel reichte die Palette der ausgewählten Stücke. Mit Liedern und Gebeten begleitete die Gemeinde das Debüt für die neue Orgel, die ihren Platz linkerhand neben der für ihr prachtvolles Stifterbild bekannten Apsis fand.

Dank an Klaus Steglich

„Die Orgel wird unsere Gottesdienste begleiteten und bei Konzerten zu hören sein“, kündigte Pfarrer Stefan Jankowski an. Sein Dank galt insbesondere Klaus Steglich aus Lünow, der die Anschaffung des Instruments aus einem Dortmunder Privathaushalt möglich machte und dafür mit 1500 Euro in Vorleistung gegangen war.

Von Frank Bürstenbinder