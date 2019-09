Brandenburg/H

Autodiebe haben in der Nacht zu Samstag einen dunkelblauen Mazda CX-5 mit amtlichen Kennzeichen BRB-KJ 66 gestohlen. Das Auto stand in der Werner-Seelenbinder-Straße in Brandenburg-Nord auf einem öffentlichen Parkplatz, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Fahndung zu dem Kraftfahrzeug wurde umgehend eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Unterstützung und fragt: „Haben Sie Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder tatverdächtigen Personen gemacht?“

Für Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg entgegen unter 03381/5600. Man kann sich auch die Internetwache wenden unter www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ