„Wir werden uns vor Touristen nicht retten können!“

Der Tourismus in unserer Stadt und dem Land Brandenburg braucht endlich Perspektiven“, sagt die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann im Gespräch mit der MAZ. Daran, dass das, was die Brandenburger Landesregierung, die Kammern und Lobbyverbände für den Tourismus Brandenburgs tun, aus ihrer Sicht „nicht im Geringsten ausreicht“, lässt sie keinen Zweifel.

Sieben Wochen Corona-Lockdown liegen hinter der früheren Oberbürgermeisterin und heutigen Bundestagsabgeordneten der Havelstadt. „Eine anstrengende, verrückte Zeit“, sagt sie. Wer sich auf ihren Facebook-Profilen merkt: Untätig war Tiemann Zeit nicht.

Vor Ost in der Krise unterwegs

Zwischen Telefonkonferenzen mit der CDU-Fraktion und Ausschüssen im Bundestag war sie viel im riesigen Wahlkreis zwischen Jüterbog, Brück, Brandenburg und Rathenow unterwegs. Sie hat lokale Bündnisse unterstützt, die sich gegen die Krise stemmen, hat Netzwerke aus der Taufe gehoben und Kontakte vermittelt. Dazu gehören auch die Mitarbeit bei der Tafel oder das Verteilen von Masken.

Dabei sei ihr deutlich geworden: „Wir müssen auf die kleinen Unternehmen im Tourismus schauen.“ Die gingen still den Bauch hinunter und hätten keine Lobby. Das betreffe kleine Vermieter von Ferienwohnungen ebenso wie beispielsweise Bootsvermieter oder Gaststätten. Wenn es nun wieder losgehe in abgespeckter Form, dann sei ihr „das doch alles nicht bis zu Ende gedacht.

Fehlender Fahrplan beklagt

Wo ist das Konzept, wo ist der Fahrplan, mit dem unser Tourismus aus der Krise kommt?“ Dass es anders gehe, zeige das Land Mecklenburg-Vorpommern. Das habe einen Fahrplan für einen schrittweisen Einstieg in einen sicheren Tourismus entwickelt, den sie gern für Brandenburg sehen würde. Das Modell ist in fünf Phasen untergliedert, wobei die Phase 1 seit 1. Mai läuft.

Seither können Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Bundesländern wieder in ihre Nebenwohnungen zurückkehren. Neben der Öffnung der Campingplätze für Dauercamper aus McPom können auch auswärtige Dauercamper ihren Platz nutzen, wenn dieser als Zweitwohnsitz angemeldet ist. Auch die Phase 2 der „vorsichtiger Einstieg in einen sicheren Gastronomie-Tourismus“ ist am 9. Mai bereits gestartet und erlaubt die Öffnung der Gastronomie unter strengen Auflagen.

Vorsichtige Öffnungen in McPom begonnen

Die Phase 3, der „vorsichtiger Start in den Übernachtungs-Tourismus für Einwohner McPoms beginnt ab 18. Mai. Dieser Übernachtungs-Tourismus wird in dieser Phase für Bewohner mit Erstwohnsitz oder Zweitwohnsitz in McPom ermöglicht. In der Phase 4 öffnet der Übernachtungs-Tourismus für Gäste aus anderen Bundesländern ab dem 25. Mai – unter Auflagen.

Für die Phase 5, der unter dem Stichwort „Tagestourismus und Neue Normalität auch für Gäste anderer Staaten und Übernachtungs-Tourismus auch von Gästen anderer Staaten“ steht noch kein Termin fest.

Das könne ein Fahrplan für Brandenburg sein, ist Tiemann überzeugt. Sie vermisst das Handeln der Landesregierung. „Eine Vertröstung ohne konkrete Aussichten für die Tourismusbranche ist nicht länger haltbar. Meine Erwartung ist jetzt die Erarbeitung konkreter Rahmenbedingungen und Maßnahmen durch die Landesregierung, um den Tourismus stufenweise im Land Brandenburg wiederzubeleben“, sagt sie.

Die Zeit drängt, die Touristen kommen

Die Zeit dränge, ist sie überzeugt: Zum einen, „weil die Unternehmen kaputt gehen.“ Zum anderen „weil wir uns bald vor Nachfragen und Touristen gar nicht mehr retten können.“ Der Trend der Jahre habe gezeigt: Brandenburg als Stadt und auch das Land seien als touristische Hotspots gefragt. Wasser, Radwege, alte Architektur, Kirchen und eine kulturelle Infrastruktur würden die Leute heute mehr denn je erkennen lassen „was wir hier für schöne Dinge haben, die wir auch genießen können, wenn das Wetter mal nicht so doll ist.“

Dafür würden die bestehenden Kapazitäten gar nicht ausreichen. Folglich müsse das Land „Kapazitäten aufbauen und in den Tourismus investieren.“ Mit Blick auf die Unsicherheit in der Welt „wird sich der Inlandstourismus potenzieren.“ Dafür sei jetzt eine vermehrte Konzentration auf den Ausbau der Infrastruktur mit öffentlichen Mitteln nötig. „Das ist Wirtschaftsförderung. Eine Abwrackprämie ist der größte Unsinn. Da stimme ich nicht mit.“

Für Tourismusförderung, gegen Abwrackprämie

Bei vielen Politikern laufe sie mit ihren Ideen offene Türen ein. Nur bewegt habe sich bisher nichts. Das gelte in Teilen auch für Brandenburg an der Havel. Die Stadt brauche dringend ein hochwertiges Wellness-Hotel, das Leute mit Geld auch in der Stadt halte. Über den Standort wolle sie nicht diskutieren, über die Notwendigkeit eines solchen Hotels jedoch in jedem Fall.

„Unsere Leute im Tourismus haben Fracksausen. Da brauchen wir jetzt einen Leitfaden, ein Programm.“ Zur Arbeit ihres Nachfolgers Steffen Scheller in dieser Frage will Tiemann nicht ins Detail gehen: „Wir sind nicht nur vom Geschlecht her anders.“ Zwischen den Zeilen wird klar: Etwas mehr Engagement in den Bereichen, die ihr schon früher wichtig waren, würde sie sich wünschen: „Aber da halte ich es wie mein Vorgänger Helmut Schliesing: Man hält sich mit Kritik zurück.“

Landwirtschaft für eine Erlebnisregion

Ein paar Vorschläge hat sie dann aber doch: Die Corona-Krise werde auf alle Bereiche Auswirkungen haben. Auch wenn sie die absolute Orientierung auf die E-Mobilität für falsch halte, müsse man erkennen: Hat Tesla in Brandenburg Erfolg, macht „das auf Dauer auch ZF platt“. Insofern müsse man umsteuern und das kleine Gewerbe, insbesondere im Tourismus stärken.

Dazu gehöre auch, das Umland mit seiner Landwirtschaft mit einzubeziehen und attraktiv zu machen. Effizienz in der Produktion sei wichtig. „Aber wir müssen und schon fragen, müssen wir soviel Spargel unter Folie anbauen?“, fragt Tiemann.

