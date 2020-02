Medizinhochschule verdoppelt Studentenzahl

Brandenburg/H

Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) wird in diesem Jahr erstmals 96 neue Studenten aufnehmen. Die Hälfte im Frühjahr und die andere Hälfte im Oktober. Das bestätigt Gabriele Wolter, Geschäftsführerin des städtischen Klinikums Brandenburg/Havel. Das Brandenburger Krankenhaus gehört zu den Gesellschaftern der privaten Hochschule.

Schon im vergangenen Jahr hatte die MHB die Zahl ihrer Medizinstudenten erhöht. Zusätzlich zu den im April üblichen 48 Studenten nahm sie im Oktober 2019 weitere 24 auf. Künftig sollen jedes Jahr 96 junge Leute ihr Studium an der MHB beginnen.

Für die 2015 eröffnete private Medizinhochschule bedeutet die Vergrößerung auch erhebliche Mehreinnahmen. Ein komplettes Medizinstudium kostet ungefähr 125 000 Euro.

Darlehen und Jobben an Wochenenden

Die meisten jungen Leute finanzieren ihr Studium an den Hauptausbildungsstätten in Neuruppin und Brandenburg/Havel selbst oder mithilfe ihrer Eltern. Sie ersparen sich damit lange Wartezeiten auf einen Medizin-Studienplatz an einer staatlichen Hochschule.

Zudem entscheiden sich angehende Ärzte auch bewusst für die MHB wegen der kleinen Lerngruppen und persönlichen Betreuung, die eine große staatlichen Fakultät kaum leisten kann.

„Viele der jungen Frauen und Männer nehmen für ihr Studium bei uns ein Bankdarlehen auf, das sie gleich nach Studien-Ende anfangen zurückzuzahlen“, berichtet Gabriele Wolter.

25 bis 30 Studenten erhalten Stipendien

Eine ganze Reihe Medizinstudenten der MHB arbeitet zudem in den Semesterferien und an Wochenenden. Sie wissen, dass ihnen am Ende ihrer kostspieligen Ausbildung viele Türen offen stehen.

Etwa 25 bis 30 Studenten, so berichtete es die Klinikum-Chefin, erhalten von einer der Partner-Kliniken ein Stipendium, das etwa 80 000 Euro der Studiengebühren abdeckt.

Auch in Kliniken in Hessen und Bayern

Das Brandenburger und das Neuruppiner Klinikum fördern im Jahr fünf junge Leute, die sich im Gegenzug dazu verpflichten, nach dem Studium eine gewisse Zeit in ihrem Förderkrankenhaus zu arbeiten.

Mehrere Kliniken vergeben solche Stipendien an MHB-Studenten – nicht nur im Land Brandenburg. „Kliniken in Sachsen-Anhalt, aber auch in Hessen und Bayern sichern sich auf diese Weise wie wir ihren Nachwuchs“, berichtet Gabriele Wolter.

Von Jürgen Lauterbach