Medizinhochschule verzichtet auf Brandenburg-Quote

Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) steht vor einem zusätzlichen Problem in der Corona-Krise. Denn so, wie die private Hochschule und ihre Studienbewerber in den vergangenen Jahren zueinandergefunden haben, funktioniert es in diesem Jahr nicht.

Das liegt daran, dass an der MHB mit ihren Studienstandorten Brandenburg/Havel und Neuruppin manches anders und vieles persönlicher läuft als an anderen medizinischen Hochschulfakultäten in Deutschland. Dazu gehört die Auswahl der 48 jungen Leute pro Semester, die zum Medizinstudium zugelassen werden.

Bei anderen Universitäten entscheidet vor allem der Abitur-Notendurchschnitt über die Aufnahme der Studienbewerber. An der MHB kommt es auf andere Dinge stärker als auf einen Numerus clausus (NC).

Persönlichkeit statt Abiturnote

Unter dem Motto „Persönlichkeit statt NC!“ erfolge die Auswahl der Studierenden nach Kriterien wie Motivation, Praxiserfahrung und Persönlichkeit, schreibt die Hochschule. Diese Auswahlkriterien spielten eine größere Rolle als der Notendurchschnitt.

„Wir glauben nicht an einen Zusammenhang von guten Abiturnoten und einer späteren empathischen (einfühlsamen) Tätigkeit als Ärztin oder Arzt“, heißt es.

Um unter allen rund 600 Bewerbern die am besten geeigneten zu finden, organisiert die MHB zu jedem Semester Auswahltage, zu denen sie an zwei Wochenenden die vorausgewählten 144 Anwärter einlädt.

Ablauf der Auswahl noch unklar

Bis zum 1. Juni sollen die jungen Leute, die in jedem Fall 200 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen müssen, Bescheid erhalten, ob sie eingeladen werden oder nicht. Laut Plan sollen die Auswahlwochenenden am 19./20. Juni und am 26./27. Juni laufen.

Doch wie genau sie ablaufen, das stehe noch nicht fest, berichtet Hochschulsprecher Eric Hoffmann. Auf jeden Fall nur virtuell.

Unabhängig davon läuft eine Diskussion, ob bei den Auswahlkriterien nicht auch die Herkunft aus dem Bundesland Brandenburg eine Rolle spielen sollte. „Das Bundesland spielt explizit keine Rolle“, betont Hoffmann.

Der Hochschulsprecher reagiert damit auf eine schon wiederholt geäußerte Anregung, die Brandenburger Herkunft stärker zu berücksichtigen, auch schon in der Vorauswahl.

Keine Einladung trotz Abi-Schnitt von 1,6

So hatte Birgit Didczuneit-Sandhop, die als HNO-Chefärztin des städtischen Klinikums Brandenburg an der Medizinerausbildung beteiligt ist, den Hilferuf einer Abiturientin aus Brandenburg/Havel erhalten.

Die junge Frau hatte sich an der MHB mit einem Zensurendurchschnitt von 1,6 beworben und wurde von 640 Bewerbern nicht einmal zum Gespräch eingeladen. Chefärztin Didczuneit-Sandhop befremdet eine solche Auswahlpraxis.

Schließlich wirbt die MHB damit, Ärzte für Brandenburg auszubilden. Dies war sogar der Hintergrund, warum die Hochschule vor fünf Jahren aus der Taufe gehoben wurde.

Ärzte für das Land ausbilden

„Meine eigene Erfahrung mit den Studenten zeigt, dass die wenigsten aus unserem Bundesland kommen“, bedauert Didczuneit-Sandhop.

Die Ärztin und Dozentin fragt sich, wie viele fertig ausgebildete Mediziner am Ende im Bundesland Brandenburg bleiben werden, und sagt daher: „Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Ärzte für das Land ausbilden wollen und dann spielt der Wohnort der Studenten keine Rolle? Das muss geändert werden.“

Nach Auskunft von Hochschulsprecher Hoffmann führt die MHB zwar keine Herkunftsstatistik. Doch nach bisheriger Erfahrung stamme jeweils rund ein Drittel der Bewerber aus Berlin, aus Brandenburg und aus den restlichen Bundesländern, vor allem Nordrhein-Westfalen.

Verzicht auf eine Brandenburg-Quote

Der Hochschulsprecher schließt nicht aus, dass die Gutachter der MHB im Verfahren auch einmal einen Blick auf die Herkunft von Bewerbern werfen. Doch so etwas wie eine Brandenburg-Quote halte die Hochschule für unnötig.

Für die Entscheidung, später als Arzt auf dem Lande zu praktizieren, spielten andere Faktoren eine Rolle. „Auch Studierende aus Potsdam oder Brandenburg/Havel gehen nicht wie selbstverständlich nach Perleberg oder Senftenberg, um die ärztliche Versorgung dort zu verbessern“, sagt Hoffmann.

Prüfungsergebnisse knapp unterm Durchschnitt Im März studierten 183 junge Leute Psychologie und 260 Medizin an der MHB. Die ersten Absolventen werden 2021 fertig sein und mit der Facharztweiterbildung beginnen. 42 Studierende des ersten Jahrgangs der MHB haben aktuell die Prüfung zum 2. Staatsexamen gemacht. 40 von ihnen haben bestanden, wie die Hochschule in dieser Woche mitteilt. Sie können somit ihr Praktisches Jahr (PJ) beginnen. Deutschlandweit haben 2682 Medizinstudenten von 28 medizinische Fakultäten an dem zweiten Abschnitt der ärztlichen Prüfung teilgenommen. Die Prüflinge der MHB liegen mit ihren Ergebnissen der richtig beantworteten Fragen im direkten Vergleich knapp hinter den Resultaten der anderen Hochschulen. MHB-Präsident Edmund Neugebauer kündigt an, die Ergebnisse zu analysieren, um die Lehre weiter zu verbessern und die eigenen Studenten besser auf das Examen vorzubereiten.

Die Entscheidung, aufs Land zu gehen, hänge in erster Linie damit zusammen, ob die Studenten selbst vom Land kommen, oder ob sie während ihres Studiums die ländliche Region kennen und schätzen gelernt hätten.

Die Hochschule räumt ein, dass selbst sehr gute Bewerbungen – auch aus Brandenburg – im Auswahlverfahren nicht zum Zuge kommen. Nicht weil sie schlecht wären, sondern weil die Leistungsdichte bei den Studieninteressenten sehr hoch sei.

