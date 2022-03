Medizinische Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge: Ärzte können keine Medikamente verschreiben

Brandenburg/H

Diabetes und Bluthochdruck machen Lilia Petrivka Vech Sorgen, deshalb stellt sie sich in der Sprechstunde von Alexander Schmidtchen vor, sie braucht dringend Medikamente. Sie ist einer der 100 Flüchtlinge, die Mittwochabend mit dem Bus aus Berlin nach Brandenburg kamen. Ihre Flucht aus Schytomyr im Norden der Ukraine begann drei Tage zuvor.

„Mein behinderter Sohn und meine Tochter sind mit ihren Familien dort geblieben, ich habe im Moment keinerlei Verbindung zu ihnen. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht“, sagt die pensionierte ukrainische Journalistin. Glücklich ist sie, nicht mehr um ihr eigenes Leben fürchten zu müssen: „Wir hatten ständig Luftalarm, sämtliche militärischen Einrichtungen in der Stadt sind bombardiert worden. Es wurden auch Wohnhäuser getroffen, und immerzu waren Drohnen in der Luft“, es sei kein Wunder, dass ihr Blutdruck gefährlich hoch sei.

Alexander Schmidtchen war auf viel Arbeit eingestellt. Zu seiner Erleichterung hatten die Ukrainer allesamt einen negativen Corona-Schnelltest in der Tasche, „sonst hätte ich meine Arbeit damit begonnen.“ Seine erste Patientin war eine Mutter mit einem wenige Monate alten Säugling, der an einer sehr seltenen und lebensbedrohlichen Krankheit leidet, deren Medikation für einen Zeitraum von nur zwei Wochen etwa 10.000 Euro kostet.

Medikamente können nicht verschrieben werden

Er konnte die notwendigen Medikamente nicht verschreiben, weil versicherungstechnische Fragen derzeit ungeklärt sind. „Ich kann im Augenblick überhaupt keine Medikamente verschreiben“, sagt er, hat aber schon mit Klinikums-Chefin Gabriele Wolter gesprochen, die ihm fürs Erste aus der Klinikapotheke unkompliziert einen Handvorrat zur Verfügung stellte. Die Versorgung des schwerkranken Säuglings wurde in die Wege geleitet.

Die meisten der ukrainischen Kriegsflüchtlinge müssen in Kürze noch einmal zur Registrierung nach Eisenhüttenstadt. „Hoffentlich ist das mit der Krankenversicherung dann geklärt“, sagt Schmidtchen. Die meisten Patienten hätten wahrscheinlich infolge der schwierigen Bedingungen der Flucht hauptsächlich Erkältungen und Übermüdungssymptome.

Schmidtchen bietet gemeinsam mit seiner Sprechstundenhilfe Monika Müller am Freitag ab 12 Uhr eine Extra-Sprechstunde für ukrainische Menschen an: „Ich weiß nicht, was mit den Patienten am Donnerstag geschehen wäre, wenn es die Sprechstunde im Wohnheim Upstallstraße nicht geben würde. Man hätte sie alle zu Ärzten in die Stadt schicken müssen – sehr kompliziert.“ Und es werden ja noch mehr Menschen kommen.

Pensionierte Zahnarzt bietet Hilfe an

Der pensionierte Zahnarzt Erwin Deichsel schaute in der Praxis vorbei. „Ich kann ganz gut Russisch“, sagte er. Deichsel wird in der Praxis beim Dolmetschen helfen. Außerdem bietet er kostenlose zahnmedizinische Notbetreuungen an, die er nach kurzer Voranmeldung in der Praxis seines Sohnes durchführen wird.

Im Vorraum der Praxis laufen indes die Vorbereitungen für die Verteilung von Mittagessen – Nudeln entweder mit Tomatensoße oder Gulasch. „Bis Sonntag ist für jeden täglich eine warme Mahlzeit gesichert“, sagt Valborg Edert, Bereichsleiterin des Vereins Soziale Arbeit Mittelmark. „Wir brauchen aber dringend Sozialarbeiter und Sozialbetreuer“, sagt sie. „Und Leute, die Kinder betreuen können. Sonst wird es hier bald sehr unruhig.“ Etwa ein Fünftel der eingetroffenen Menschen sind Kinder.

