Brandenburg/H

Was bedeutet das geplante staatliche Medizinstudium in Cottbus für die private Medizinische Hochschule Brandenburg? MHB-Präsident Edmund Neugebauer antwortet auf Fragen der MAZ.

Was wird angesichts der massiven staatlichen Förderung für Cottbus aus der MHB – mittel- und langfristig?

Anzeige

Edmund Neugebauer: Als MHB begrüßen wir die Entscheidung der Landesregierung, in der Lausitz eine staatlich finanzierte Medizinerausbildung anzusiedeln. Deutschlandweit gibt es aktuell rund 45.000 Interessenten für einen Studienplatz in der Medizin bei lediglich rund 9.500 vorhandenen Plätzen. Da fallen auch die in der Lausitz geplanten Plätze kaum ins Gewicht. Das Interesse an einem Medizinstudium ist also sehr groß, und auch der Bedarf an Ärzten ist nach wie vor riesig. Dementsprechend freuen wir uns, dass beim Land ein Umdenken stattgefunden hat und es Verantwortung für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Lande übernimmt. Die jetzt zunächst eingestellten 650 Millionen Euro sind für die Lausitz eine gute Grundlage, um jetzt in die weitere Konzeption zu gehen und die vielen bestehenden Unklarheiten zu beseitigen.

Weitere MAZ+ Artikel

Medizinerausbildung fürs ganze Land

Können beide Medizin-Studiengänge im Land Brandenburg sinnvoll parallel laufen?

Grundsätzlich können sie sicher parallel laufen. Aber ob es für das Land und die hier lebenden Menschen auch sinnvoll und die optimale Lösung ist, mögen andere beurteilen. Möglicherweise wäre es auch klug und vor allem auch günstig, das zusammen zu denken. Die an der MHB bereits erprobten Konzepte und das vorhandene, landesweite Netzwerk an kooperierenden Kliniken sollten genutzt werden.

Edmund Neugebauer ist Präsident der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB). Quelle: MHB

Mit welcher Zielrichtung?

Um so sicherzustellen, dass die Medizinstudierenden in Cottbus nicht nur die Gesundheitsversorgung in der Lausitz, sondern die im gesamten Land Brandenburg kennenlernen, was sicher positive Wirkungen auf einen gewünschten Bleibeeffekt hätte.

Kooperation statt Konkurrenz also?

Als MHB haben wir Erfahrung mit der erfolgreichen Etablierung einer Universitätsmedizin und bieten weiterhin unsere Unterstützung und Kooperation an, auch bezüglich der Erstellung eines bislang noch fehlenden Gesamtkonzeptes zur Gesundheitsversorgung im Land Brandenburg. Gemeinsam könnten wir in der Patientenversorgung sicher mehr erreichen.

13 Millionen Euro für Forschung im Jahr

Es geht auch um Forschung: Wie können die Wissenschaftler an der MHB angesichts der in den Raum gestellten Summen mithalten?

Schon heute steht die MHB ja im Wettbewerb auch mit anderen Medizinischen Fakultäten und wissenschaftlichen Einrichtungen um die besten Köpfe. Wir sind als MHB in der Lehre, aber auch in der Forschung in Vorleistung gegangen. Mit den im Nachtragshaushalt 2020 bewilligten Geldern erhält die MHB erstmals Landesmittel in Höhe von 5 Millionen Euro mit dem Ziel, Wettbewerbsfähigkeit und Forschungsleistung nachhaltig weiter zu verbessern, was jedoch nur mit einer Verstetigung und auch Steigerung der Landesmittel erreicht werden kann.

Welche Summe haben Sie vor Augen?

In der der Landesregierung vorliegenden Kalkulation rechnen wir mit jährlich 12,98 Millionen Euro im Jahr. Wir zählen darauf, dass die Landesregierung neben der Lausitz wie versprochen auch künftig das gesamte Land im Blick hat.

Geld für den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung Die Brandenburger Landesregierung will mindestens 650 Millionen Euro in die geplante Medizinische Hochschule in Cottbus investieren. Voraussichtlich 1500 junge Leute sollen dort Medizin studieren. Das Geld soll aus dem Strukturfonds in Höhe von 10 Milliarden Euro fließen, die Brandenburg wegen des beschlossenen Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung vom Bund erhält. Bis Ende 2020 soll ein Konzept zur Etablierung einer Modellregion Gesundheit Lausitz mit einem Teilkonzept zum Aufbau der Universitätsmedizin Cottbus erarbeitet werden, berichtete als erste die Ärztezeitung. Zum Wintersemester 2023/24 sollen der Lehrbetrieb und die Aufnahme erster Medizinstudenten folgen, so das ambitionierte Ziel. Bis 2029 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Professor Dr. Edmund Neugebauer (70) war zunächst Dekan und Geschäftsführer der MHB. Seit der Neuordnung der Leitungsstruktur im vergangenen Jahr ist er Präsident.

Wie kann sich die private MHB gegen die staatliche Konkurrenz behaupten, die vermutlich keine nennenswerten Studiengebühren erheben wird?

Als nicht-staatlich finanzierte Universität in kommunaler und gemeinnütziger Trägerschaft können wir uns nur behaupten, indem wir innovative Studiengänge anbieten und wissenschaftsbasierte und praxisorientierte Forschung betreiben. Unser Anspruch muss es sein, immer ein wenig besser und schneller als die staatlichen Anbieter zu sein. Die MHB hat die Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch Klinische- und Versorgungsforschung als Ziel und wir sind jetzt schon in der Versorgungsforschung zumindest national hoch beachtet.

Bisher nicht einbezogen worden

Inwiefern muss die MHB vor dem Hintergrund der erwähnten Landesplanung umsteuern und etwas ändern?

Ein Fußballtrainer würde sagen: Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken und bauen diese weiter aus.

Inwieweit ist die MHB einbezogen worden in die Planungen des Landes zur künftig staatlichen Medizinerausbildung?

Bislang sind wir noch nicht mit einbezogen worden. Es gibt ja aktuell auch noch viele offene Fragen. Es scheint ja konzeptionell etwa noch nicht entschieden, ob es eine neue Medizinische Hochschule in Cottbus oder lediglich eine an der BTU angesiedelte Medizinische Fakultät geben soll. Auch ist ja wohl noch nicht entschieden, ob es einen Modellstudiengang geben wird, wie ihn auch die MHB anbietet, oder ob es einen Regelstudiengang geben soll. Als MHB würden wir eine engere Abstimmung und Kooperation auf jeden Fall sehr begrüßen.

Campusstandorte: Warum nicht auch Potsdam ?

Wäre die Einbeziehung der Medizinerausbildung an der MHB in die geplante staatliche Medizin-Universität in Cottbus eine Option?

Denkbar, im Sinne einer private-public-partnership, wäre auch eine landesweite Medizinische Hochschule mit Campusstandorten und Universitätskliniken in Bernau, Brandenburg an der Havel, Cottbus und Neuruppin zu etablieren. Und perspektivisch: Warum nicht auch in Potsdam?

Übernehmen sich das Land und die Hochschulen damit nicht?

Das ist sicherlich finanziell, hochschulrechtlich, logistisch und auch lokalpolitisch alles andere als trivial. Für das Land und die hier lebenden, von Unterversorgung bedrohten Menschen könnte das aber ebenso eine attraktive Option sein wie für die Studierenden, die schon während ihres Studiums verschiedene Kliniken und Regionen kennenlernen würden. Brandenburg würde damit auch im Wettbewerb der Länder als Pionier vorangehen.

Aufgabe der Eigenständigkeit

Inwiefern wäre der Verlust der Eigenständigkeit gegebenenfalls akzeptabel?

Das ist ja eine Frage, die in erster Linie unsere Gesellschafter und Träger zu beantworten haben. Der Verlust der Eigenständigkeit wäre aus unserer Sicht nur akzeptabel, wenn es eine in jeder Hinsicht überzeugende und nachhaltige Gesamtkonzeption gäbe, die das bislang von der MHB in Forschung, Lehre und Patientenversorgung Erreichte nicht nur sichert, sondern auch mit noch größerer Wirkung, mit noch größerem Outcome weiter ausbaut.

Also würden Sie zustimmen?

Aus der Sicht der Universität geht es letztlich ja um die Lösung des gesellschaftlichen Problems der in den ländlichen Regionen Brandenburgs fehlenden Ärzten und Psychologen sowie um die Sicherung und Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Land Brandenburg. Eigenständigkeit ist gut. Wirkung und Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen ist besser.

Von Jürgen Lauterbach