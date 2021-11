Brandenburg/H

Für die Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) ist die Caritas-Klinik St. Marien eine besondere Station. „Ich habe noch nie zuvor einen solchen Einblick in das fachübergreifende Arbeiten bekommen“, versichert Lena Stürzebecher (26), die mit acht weiteren Studenten gerade ein vierwöchiges Praktikum in der Bergstraße absolviert.

Die junge Frau, die im 10. Fachsemester an der MHB studiert, bekommt im Marienkrankenhaus „eine andere Perspektive auf die Medizin“, wie sie sagt. Sie spricht von einem „Konglomerat vieler Krankheiten“, mit denen sie sich bei älteren Patienten oft auseinandersetzen muss.

Medizinstudentin Lena Stürzebecher bekommt im Marienkrankenhaus „eine andere Perspektive auf die Medizin“. Quelle: Heike Schulze

„Unsere Patientinnen und Patienten haben in aller Regel nicht nur ein Krankheitsbild“, bestätigt die leitende Oberärztin Isolde Woerdemann. Kommt ein Patient mit einem gebrochenen Bein in die Bergstraße, so sind nicht selten Erkrankungen wie Bluthochdruck, neurologische Störungen und Zucker gleich mit zu behandeln.

Die leitende Oberärztin leitet die Medizinstudenten während ihrer Lehrzeit im geriatrischen Krankenhaus an. Das tun zu einem guten Teil auch die Logopäden, Ergo- und Physiotherapeuten, denn sie spielen in einem auf die ältere Patientengeneration spezialisierten Haus wie der Caritas-Klinik St. Marien eine noch größere Rolle als in vielen anderen Krankenhäusern.

Medizinstudium in Brandenburg an der Havel

Jan-Malte Auswitz (30) möchte zwar weiterhin Intensivmediziner werden. Doch der Brandenburger Medizinstudent nimmt so viel wie möglich mit aus den Wochen, die er mit Patienten verbringt, die ihm zwei bis drei Generationen voraus sind.

Der MHB-Student erlebt die allermeisten Patienten als dankbar und vielleicht zufriedener als in anderen Krankenhäusern, die er kennengelernt hat. Die therapeutische Teamarbeit findet er „spannend“.

„Uns wird hier sehr viel erklärt, da kann sich so manche Universitätsklinik noch etwas von abschneiden“, sagt Jan-Malte Auswitz, der nach seinem Studium seine Medizinkarriere sehr wahrscheinlich in den Ruppiner Kliniken beginnen wird.

Isolde Woerdemann ist leitende Oberärztin in der Caritas-Klinik Sankt Marien und leitet die Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) an. Quelle: Heike Schulze

Isolde Woerdemann ist seit zehn Jahren Fachärztin für innere Medizin und Geriatrie. Vor gut einem Jahr wechselte die leitende Oberärztin von Osnabrück nach Brandenburg an der Havel.

Jedes Jahr kommen ungefähr zehn angehende Ärzte im Rahmen ihres Medizinstudiums in das geriatrische Fachkrankenhaus. Chefärztin Katrin Schumann und ihre Stellvertreterin Isolde Woerdemann haben den Anspruch, dass die Medizinstudenten „den ganzen Menschen“ betrachten.

Nicht den ganzen Tag im Bett

Es gehe in der Geriatrie (Altersmedizin) nicht nur um das einzelne Krankheitsbild, sondern um alles, „was den Menschen sonst noch ausmacht“: seinen Körper und seine Psyche. Die Bemühungen der Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte sind nach Woerdemanns Worten darauf ausgerichtet, die Menschen möglichst vom ersten Tag an zu mobilisieren.

Etwa hundert Frauen und Männer behandelt die Brandenburger Caritas-Klinik St. Marien. „Unsere Patienten liegen nicht den ganzen Tag im Bett“, versichert die Fachärztin.

Von Jürgen Lauterbach