Eine häufig beobachtete Situation: Schwanzwedelnd springt ein Vierbeiner auf einen anderen zu, den er im Park entdeckt hat. Der andere Hund jedoch ist darüber nicht so glücklich, drückt sich ängstlich ans Bein von Frauchen oder Herrchen. Das gibt Stress für Tier und Halter. Manch ein Hundebesitzer wünscht sich daher, anderen bereits aus der Entfernung klar machen zu können: Mein Hund soll oder möchte keinen Kontakt mit anderen Menschen oder Hunden haben. Oft scheitert dies jedoch an der Kommunikation auf Distanz.

Dabei gibt es ganz simple Abhilfe. „Was leider immer noch sehr unbekannt ist – selbst unter Hundehaltern – ist die Kampagne Gelber Hund“, erzählt die Brandenburger Hundetrainerin Anne Neumann. Sie ist überzeugt: „Das ist eine ganz tolle Aktion“.

Denkbar einfaches Prinzip

So einfach kann es sein: Leuchtend gelbe Schleife an die Leine binden und das Signal für „Abstand“ ist gegeben. Quelle: JACQUELINE STEINER

Weil das Prinzip hierfür denkbar einfach ist: „Wenn der Hund wirklich etwas sichtbar Gelbes an sich hat – eine Schleife oder ein Tuch an der Leine zum Beispiel –, dann bittet der Halter um mehr Abstand“, erläutet Anne Neumann.

Dabei kann es ganz vielfältige Gründe geben, warum der nähere Kontakt unterbleiben sollte. Der Hund kann krank oder alt und dementsprechend schwach, vielleicht sogar ansteckend sein. Auch eine kürzliche Operation ist ein gewichtiger Grund, den Hund nicht in ein Gerangel oder Spielen zu verwickeln.

Manche Vierbeiner befinden sich in der Ausbildung oder dem Training und sollten nicht unbedingt abgelenkt werden. Es kann sich um eine läufige Hündin handeln, die von Rüden unnötig belästigt wird. Oder es geht ganz einfach um Vierbeiner, die schlechte Erfahrungen gemacht oder Ängste haben. Alles Situationen im Leben eines Hundes, in denen er Freiraum braucht – und ihn gewährt kriegen sollte.

Signal gilt auch in anderen Ländern

„Wenn ihr jemanden seht, der was offensichtlich Gelbes an seinem Hund hat, macht einen Bogen drum, gebt dem Hund Abstand“, appelliert Anne Neumann daher. „Das sage ich meinen Kunden in den Welpenstunden schon immer.“

Das klare Signal gilt sogar länderübergreifend, ist es doch aus Australien nach Europa geschwappt und breitet sich hier aus. Die Schwedin Eva Oliversson hörte von australischen Hütehunden, die bei der Arbeit mit gelben Halstüchern gekennzeichnet wurden, damit sie nicht gestört werden. In ihrer Hundeschule arbeitete Oliversson die Idee weiter aus und rief im Juni 2012 die Kampagne „Gulahund/Yellowdog Program“ ins Leben. Sie ist bereits im August 2012 in Deutschland angekommen und wird mittlerweile in zehn Ländern vermittelt.

Anne Neumann hofft, dass die Kampagne sich weiter herum spricht und bei Hundehaltern bekannt wird. Sie hält in ihrer Hundeschule dazu entsprechende Informationsmaterialien bereit. Mehr Wissenswertes zum „Gelben Hund“ gibt es unter www.gulahund.de.

