Ein besonderer Beschlussantrag passierte jetzt die Stadtverordnetenversammlung. Es geht um die Revitalisierung des städtischen Gründachs. Ziel ist unter anderem die Wiederherstellung der Alleen. „Die Alleen wurden von unseren Vorfahren gepflanzt und in unsere Verantwortung übergeben“, heißt es in dem von vier Fraktionen unterzeichneten Dokument. „Diese Straßenbäume leisten heute einen wichtigen Beitrag zur Klimatisierung des Stadtraumes.“

Nachdem der Antrag Ende Oktober noch zurückgestellt worden war, um Einwände der CDU-Fraktion zu erörtern, wurde der überarbeitete Text am Mittwoch von den Grünen, der CDU, der Linken und der SPD eingereicht. „Wir freuen uns, dass wir auch andere Fraktionen für unseren Vorschlag gewinnen konnten“, sagt die Verfasserin des Antrags, Martina Marx (Grüne).

Externe Vergabe der Nachpflanzungen

In der punktweisen Abstimmung gaben die Stadtverordneten fast allen Unterpunkten ein einstimmiges Ja. Diese beauftragen die Verwaltung, geeignete Ausgleichsmaßnahmen für den Ersatz gefällter Bäume zu ergreifen und dafür Flächen zu identifizieren, auf denen konzentriert nachgeplanzt werden kann.

„Bei uns ist es soweit gekommen, dass wir aus verkehrstechnischen Gründen und privaten Interessen, aber auch aufgrund der Trockenheit immerfort Bäume verlieren“, sagt der Grünen-Politiker Ralf Krombholz der MAZ. „Und zwar im Verhältnis von zehn zu eins, was die Nachpflanzungen betrifft.“ Um letztere verstärkt umzusetzen, soll die Verwaltung eine externe Vergabe dieser Leistung prüfen.

Geld wäre vorhanden

Ein Punkt, an dem die Freien Wähler sich stoßen. „Wir könnten ebenso eine zusätzliche Stelle in der Umweltbehörde hierfür schaffen“, kritisiert Norbert Langerwisch die externe Vergabe. „Das würde die Sache schon beschleunigen und der Stadt jede Menge Kosten sparen.“ An den Kosten scheitern die Nachpflanzungen bislang jedoch nicht.

Denn Mittelfristig wären hierfür über 140.000 Euro an nicht verausgabten Geldern für Ausgleichsmaßnahmen vorhanden. Längerfristig winken für die Schaffung und Aufwertung von Grünflächen und die Pflanzung von Bäumen sogar Fördermittel, die der Bund für die energetische Stadtsanierung bereitstellt.

Klimaneutralität bis 2045

Den eigentlichen Flaschenhals bei Umsetzung der Nachpflanzungen sehen die Antragsteller vielmehr in der dünn besetzten Umweltverwaltung. „Deshalb sagen wir: Gebt die Aufgabe doch ab, wenn ihr es selbst nicht schafft“, so Krombholz. Also wird der Oberbürgermeister qua Beschluss beauftragt, bereits mit dem Haushalt für 2022 einen Strategiewechsel hin zu einer stärker forcierten Wiederherstellung des städtischen Gründachs vorzubereiten.

Einen ersten Zwischenbericht erwartet das Stadtparlament noch vor der kommenden Sommerpause. Aus Sicht der Unterzeichner des Antrags bleibt der Kommune nämlich nicht allzu viel Zeit für diese Aufgabe: Bis 2045 muss die Kommune annähernd klimaneutral werden, so will es das im August verabschiedete Klimaschutzgesetz der Bundesregierung.

