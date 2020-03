Mehr Klima-Experte als Wetterfrosch

Brandenburg/H

Ob er Zeit gehabt habe, etwas von der Stadt zu sehen, wird Karsten Schwanke Donnerstag gefragt, als er sich auf den Vortrag vor den Rotariern vorbereitet. Der 51-Jährige, selbst Clubmitglied in Köln, lacht. Der bekannteste Wetterfrosch neben Sven Plöger und Jörg Kachelmann ist Brandenburger, die Oma lebt am Beetzsee.

Heimathafen Brandenburg

Er selbst ist in Ziesar geboren und aufgewachsen: „Ich kenne diese schöne Stadt gut“, sagt er und wird später betonen, welches Glück die Stadt aus klimatechnischer Sicht mit Wasser, Grünanlagen und Wäldern hat. In Brandenburg lebt seine Familie, er ist mit Frau und Kindern in Köln und moderiert dort das „Wetter im Ersten“ und Wissenschaftssendungen.

Als Meteorologe, der das komplexe Geschehen in der Atmosphäre zu deuten versucht, hat er sich jetzt der Aufklärung verschrieben – über den „ Klimawandel und den Herausforderungen für unsere Gesellschaft“. Das ist der Titel seines Vortrages, mit dem der eloquente Redner – der seit 25 Jahren das millionen Menschen das Wetter erklärt – nun die gut 60 Gäste in seinen Bann zieht.

So sieht die reale Welt aus, wenn Karsten Schwanke vermeintlich im bunten, designten Studio steht. Quelle: JACQUELINE STEINER

Schwanke schwadroniert nicht, klagt nicht an. Aber er erklärt so nüchtern wie bestimmt, dass der menschgemachte Klimawandel eben keine Fiktion ist, dass alle – selbst die pessimistischsten Klimamodelle – sich als zu optimistisch erwiesen hätten. Um ein Grad Celsius sei die Temperatur im Mittel in den zurückliegenden 100 Jahren gestiegen.

Das könne man mit der Haut gar nicht fühlen. Aber dass letzte Mal, als die Temperatur in „Ferrarigeschwindigkeit“ gestiegen sei, habe die Welt dafür über 1000 Jahre gebraucht. Mit der Industrialisierung habe sich durch vermeintlich kleine Eingriffe des Menschen in das Weltgeschehen, das Klima bereits gravierend verändert.

Schwanke wirft Statistiken und Tabellen an die Wand, die keinen Zweifel daran lassen, dass das Klima aus den Fugen zu geraten droht. Temperaturen von deutlich über 40 Grad im Sommer in Deutschland, über sechs Monate anhaltende Hochdruckgebiete, vertrocknete Wälder und Winter ohne Frost in Moskau und Helsinki – auch das zeige, dass der Wandel rasant sei.

Mehrere Dutzend Gäste lauschen Karsten Schwanke bei seinem Vortrag vor dem Rotary Club Brandenburg. Quelle: JACQUELINE STEINER

Es gäbe kleine seriösen Wissenschaftler mehr, die den Klimawandel leugnen, sagt Schwanke. Jene, die das doch tun, verfolgen nur ein Ziel: Sie wollen ihren Mitmenschen suggerieren, alles bleibe wie es ist, eine Änderung des Statusquo sei unnötig: „Dabei ist doch klar, dass das teuer wird, das wir reagieren und uns ändern müssen.“

Gemeinsam gegen den Klimawandel

Mit den heißen, trockenen Sommern, die auch Deutschland in Zukunft öfter erlebe, werde grüne Stadtentwicklung wichtiger. Begrünte Dächer, Vorhaltebecken mit gesammeltem Winterniederschlag, offenen Flüsse und Kanäle in der Stadt würden dafür sorgen, dass Städte trotz der Hitze erträglich blieben. Schwenke warnte vor Panik, forderte aber die Gäste auf, dabei zu helfen, den Klimawandel zu entschleunigen.

Erneuerbare Energien und neue wissenschaftliche Lösungen seien dafür ebenso wichtig wie die Bereitschaft, das Thema nicht allein als „Links-grün-versifft“ zu betrachten, sondern dem Klima eine ähnliche Bedeutung beizumessen, wie der Geldmarktpolitik. Applaus aber auch Betroffenheit standen am Ende des spannenden Vortrags. Karsten Schwenke versprach: Es gibt eine Fortsetzung im größeren Rahmen. Eingeladen hat ihn dazu der Brandenburger Kulturverein.

Von Benno Rougk