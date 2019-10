Brandenburg an der Havel - Nach den Halle-Morden: Mehr Polizisten im Einsatz Gemischte Gefühle bei der jüdischen Gemeinde: Eigentlich gibt es mehrfachen Grund zur Freude, doch die rechtsextremistischen Morde von Halle überschatten alles Positive.

Gedenken an Pogromnacht in Brandenburg an der Havel am 9. November 2017 vor der ehemaligen Synagoge in der Großen Münzenstraße. Quelle: Jacqueline Steiner