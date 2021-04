Mehr Sicherheit für Radler in Brandenburg: Umbau von Haltestellen läuft

Brandenburg/H

Die Bauarbeiten in der Steinstraße sind angelaufen. Arbeiter der Brandenburger Baufirma ITG nehmen gerade an der Straßenbahn-Haltestelle nahe des Steintorturms den alten Belag auf. Wie berichtet, sollen die beiden Stationen in der Steinstraße so umgebaut werden, dass Radfahrer den Abschnitt sicherer passieren können.

Die Straßenbahn darf auch in diese Richtung durch. Quelle: Heiko Hesse

In den sogenannten Veloschienen sollen Laufräder von Fahrrädern, Rollatoren oder Rollstühlen nicht mehr verkanten beziehungsweise einklemmen können, sind die Verkehrsbetriebe überzeugt. Die Stationen in der Steinstraße sind die ersten, die dergestalt umgebaut werden. Die Arbeiten sind bis Ende Juli geplant.

Der alte Belag kommt erst einmal heraus. Quelle: Heiko Hesse

Um genug Platz zu haben, ist an der Baustelle eine Fahrspur gesperrt – in diesem Falle in Richtung Neustädtischer Markt. Autofahrer, die zum Torturm wollen, dürfen die Steinstraße gegenwärtig nicht nutzen – was viele allerdings wenig interessiert. Da ist der SUV, der mit Vollgas an den Bauarbeitern vorbeirauscht. Oder ein roter Kleinwagen, dessen Fahrer vorsichtig an die Baustelle heranfährt, den Gegenverkehr passieren lässt und dann vorbeihuscht.

Wie der rote Kleinwagen durch die Steinstraße fährt, ist derzeit verboten. Quelle: Heiko Hesse

Von Heiko Hesse