Mehr Stellplätze für Elektroautos in Brandenburg an der Havel 

Brandenburg/H

Neue Parkplätze für Elektrofahrzeuge weist die Stadtverwaltung in den nächsten Tagen aus. „Wir werden zwei große Parkbuchten auf dem Parkplatz am Hauptbahnhof freigeben, so dass zu den vorhandenen acht Stellplätzen für Elektromobile weitere 16 hinzukommen“, sagt der Leiter der Verkehrsbehörde Sebastian Hennig.

Die 16 neuen Stellplätze sollen vorerst noch keine Ladesäulen haben, man wolle aber erreichen, dass an den Säulenplätzen möglichst nur Fahrzeuge stehen, die auch wirklich laden. Oft würden sich Fahrer von E-Autos auch nur zum Parken auf diese Stellplätze stellen, weil auch bei den E-Mobilen der Parkdruck groß sei. „Wir sind uns auch sicher, dass in der ersten Zeit vielleicht nicht alle der neuen E-Mobil-Stellplätze komplett besetzt sind. Aber wir registrieren steigende Zulassungszahlen, der Bedarf wird da sein.“

Auf diesen Parkplätzen dürfen nur Elektroautos stehen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Verwaltung verzichte auch auf die Blockier-Gebühr, wie sie beispielsweise die Stadtwerke Brandenburg an der Havel durchsetzen wollen, bei allen Fahrern, die länger als vier Stunden an der Säule stehen. Die Stadtwerke hätten zwar ein Interesse an einer guten Fluktuation an ihren Säulen, doch für die Kommune sei das nur schwer durchsetzbar.

So würden beispielsweise Gerichte regelmäßig die dafür notwendige Zusatzbeschilderung nicht anerkennen. Außerdem könne man von Pendlern nicht verlangen, dass sie ihre Arbeit in Berlin oder Potsdam unterbrechen, um ihr Auto nach vier Stunden abzukoppeln.

Weitere zwei Stellplätze – ebenfalls vorerst ohne Säule – für Elektroautos sollen am Parkplatz Neustädtischer Markt neben den beiden vorhandenen an der Seite vor dem Hotel am Molkenmarkt eingerichtet werden.

Die Stadtwerke arbeiten derzeit an einem Konzept, wo und wie viele Ladesäulen im Stadtgebiet in naher Zukunft errichtet werden können. Das Papier soll im Juni der Stadtverwaltung vorliegen, die Kommune ist ja Konzessionsgeber und muss entsprechend weitere Stellflächen für E-Autos ausweisen.

Von André Wirsing