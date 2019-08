Michelsdorf/Brandenburg/H

Durch couragierte Zeugen wurde der Polizei am späten Freitagabend ein betrunkener PKW-Fahrer in Michelsdorf gemeldet. Durch den schnellen Einsatz der Beamten konnte der 29-jährige Mittelmärker vor seiner Wohnanschrift angetroffenen werden. In der Atemluft konnte ein erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Eine angeordnete Blutprobe wurde durch einen Mediziner entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte einen Brandenburger Radler in der Großen Gartenstraße, welcher einen unsicheren Eindruck vermittelte. Bei der Verkehrskontrolle das 32-Jährigen konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 2,81 Promille.

Von MAZ