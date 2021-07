Mehr als 200 Brandenburger kommen zum ersten freien Corona-Impftermin

Brandenburg/H

Ärzte und weitere Mitarbeiter des Städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel waren zur Stelle und die Leute kamen zum ersten freien Impftag am Samstag in Hohenstücken.

Die Chefärzte Roland Becker und Birgit Didczuneit-Sandhop, Kinderärztin Kristine Penkawa und Betriebsärztin Ute Wolf haben an dem Sonnabend auf dem Marktplatz des Brandenburger Stadtteils 235 Frauen und Männer geimpft. Klinikum-Impfchef Lutz Pelchen hatte die Aktion organisiert.

Die Menschen standen Schlange für die Spritze und den kurzen Pikser, die so lebenswichtig sein können. Es war ein offener Termin, eine vorherige Anmeldung war also nicht notwendig. Wer sich spontan entschieden hat, bekam den erhöhten Schutz vor der schweren Covid-19-Erkrankung.

„Hätte ich nicht gedacht, dass die Aktion solchen Zuspruch findet“, sagt HNO-Chefärztin Didczuneit-Sandhop, die allein 75 Brandenburger und Gäste mit dem Impfstoff Johnson und Johnson versorgt hat, ehe sie mit dem Fahrrad eine Runde um den Beetzsee drehte.

Geimpft wurde außerdem der Impfstoff von Biontech/Pfizer, auch an junge Leute ab zwölf Jahren. Womöglich wird ein solcher freier Impftermin in Brandenburg an der Havel wiederholt.

Von Jürgen Lauterbach