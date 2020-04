Mehr als 600 Unternehmen in Brandenburg/Havel rechnen mit Kurzarbeit

Brandenburg/H

Die Corona-Krise hat sich in diesem April auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht, auch in Brandenburg/Havel. Dort ist die amtlich festgestellte Arbeitslosigkeit wie überall deutlich gestiegen.

Nach den an diesem Donnerstag vorgelegten Zahlen wurden im April 3109 Arbeitslose in Brandenburg/Havel registriert. Das sind 294 mehr als in diesem März, was einen Anstieg um 10,4 Prozent bedeutet.

Anzeige

Der Anstieg sei unter anderem im Zusammenhang mit Covid-19 zu sehen, erklärt der Brandenburger Jobcenter-Geschäftsführer Michael Glaser. Im Vergleich zum April 2019 verzeichnet die Behörde 104 Arbeitslose mehr.

Weitere MAZ+ Artikel

Anstieg auf 8,4 Prozent

Die Arbeitslosenquote in der Stadt ist von März bis April um 0,8 Prozent auf 8,4 Prozent gestiegen und liegt damit auch höher also vor einem Jahr. Einen solch hohen Sprung nach oben hat es in all den Jahren zuvor in diesem Jahrzehnt noch nicht gegeben.

Erstmals seit sehr vielen Jahren ist die Verbesserung des Arbeitsmarktes im Monat April gestoppt und der Pfeil zeigt bezogen auf die Arbeitslosenquote wieder nach oben.

Erwartungsgemäß ist aufgrund der derzeitigen Situation mit Covid-19 auch die Zahl der Kurzarbeiter gestiegen, schreibt der Jobcenter-Geschäftsführer. Die Auswertung der Kurzarbeitsgeld-Statistik nimmt die Bundesagentur für Arbeit vor.

631 Unternehmen

Wie Doreen Ließ von der Pressestelle der Agentur für Arbeit in Potsdam mitteilt, haben im März und April 631 Unternehmen aus Brandenburg/Havel Kurzarbeit angezeigt. In Potsdam-Mittelmark sind es 1743. Das bedeute, dass diese Betriebe damit rechnen, dass sie in Kurzarbeit gehen werden.

Erst in den nächsten Monaten wird sich nach Agenturangaben zeigen, wie viele Firmen tatsächlich Kurzarbeit abrechnen werden. Frühestens in den Sommermonaten soll die Zahl der tatsächlich kurzarbeitenden Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Des Weiteren gibt Glaser bekannt, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Jobcenter Brandenburg in diesem Monat 932 Menschen beträgt, 73 mehr als im Vormonat März.

Langzeitarbeitslose

Der gegenwärtige Bestand an Langzeitarbeitslosen entspricht einem Anteil an allen Arbeitslosen im Jobcenter Brandenburg von 42,2 Prozent wie im März 2020.

Der Bestand an arbeitslosen Frauen und Männern aus dem Ausland ist in der Stadt Brandenburg/Havel im Vergleich zum März gestiegen um 49 Personen auf 488.

Von den 488 arbeitslos gemeldeten ausländischen Personen sind 391 im Jobcenter Brandenburg gemeldet, 40 Personen mehr als im März.

Von Jürgen Lauterbach