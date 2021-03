Mehr als 90 Tiere: So startet der erste Streichelzoo in Wusterwitz

Wusterwitz

Mit Chip und Chap, Muffelpuck und Brauni finden Dorén und Stephan Thiel ihr Glück. Das Paar lebt mit mehr als 90 Tieren, auf ihrem Grundstück entsteht der erste Streichelzoo in Wusterwitz.

Action ab 5 Uhr

Wenn die Minischweine Piggeldy und Frederick Leckerlis suchen und Kamerunschafe wie Molly, Maya, Merle und Marie durch den Garten rennen, herrscht Action. Jeden Morgen um 5 Uhr starten Dorén und Stephan Thiel mit der Bewirtschaftung des 2000 Quadratmeter großen Hofes und der Fütterung.

„Das ist unsere Welt. Tiere sind die ehrlichsten Lebewesen, geben ihre Emotionen direkt zurück. Wir wollen ihnen ein artgerechtes und nachhaltiges Leben bieten. Mir macht es Spaß, etwas Neues aufzubauen und zu gestalten. Und wenn meine Frau glücklich ist, bin ich es auch“, sagt Stephan Thiel.

Vier Häuser für Tiere

Weil das so ist, hat das Paar in den vergangenen zwei Jahren ein Streichelgehege und vier Häuser für die Tiere gebaut. Für ihre kleine, tierische Farm investierten sie 8000 Euro. Auf dem Gelände leben unter anderem Meerschweinchen, Wachteln, Schwarzkopfsittiche, Katzen, Hunde und Schafe. Der Streichelzoo ist für sie ein Traum, ein Ort, an dem Kinder und Erwachsene das Leben der Tiere erkunden.

„Wir beantworten Fragen, erklären den Umgang mit einzelnen Tieren, Unterschiede bei Rassen und zeigen, wie unterschiedlich die Eier von Hühnern aussehen. Wir vergleichen die Größen von Wachteln und Zwergwachteln und den Unterschied zwischen Meerschweinchen und Cuys“, sagt Dorén Thiel. Sie hofft, dass Kinder den Bezug zur Natur lernen.

Noch ein Geheimtipp

Noch ist der Wusterwitzer Streichelzoo ein Geheimtipp. Jede Woche schauen aber mehr Spaziergänger an der Schleuse durch den Zaun auf das Grundstück der Thieles und beobachten Schweine und Hühner. Sie sehen Exemplare wie Hahn Lulu. Die Appenzeller Spitzhaube ist dominant und hat keine Angst, nicht mal vor Hunden.

Dorén Thiel und ihr Mann Stephan wollen, dass alle Tiere glücklich sind. Sie haben ihre Schäferhündin Emma vor Tierquälern in Moskau befreit, die ausgesetzte Chihuaha-Mischlingsdame Maya und Minischwein Piggeldy gerettet. Sie wollen ihren Mitbewohnern beistehen, brauchen aber Unterstützung.

Hilfe gesucht

Wenn mehrere Tiere zum Arzt müssen, wird das Geld knapp. Das Ehepaar Thiele braucht eine Gartenpumpe zur Bewässerung des Grundstücks und sucht Märkte, die aussortiertes Obst, Gemüse und Brot abgeben. „Ohne Hilfe werden wir es nicht schaffen, wir sind aber zuversichtlich, denn der Ort hat so viel Potenzial“, sagt Dorén Thiel.

Eröffnungsfeier im Sommer

Sekunden später läuft die Wutzerwitzerin in ihr Haus mit Töpferstube. Dort entstehen Kunstwerke aus Keramik, kleine Osterhasen, Blumen und Marienkäfer. „Besucher können zuerst in unserer Werkstatt Tiere aus Ton erleben, dann einen Kaffe genießen und anschließend echte Tiere sehen“, sagt die 50-Jährige. Eine Genehmigung für den Imbissbetrieb und den Streichelzoo hat sie vom Amt Wusterwitz erhalten.

Ab sofort können Besucher am Wochende den Streichelzoo erkunden, die Eröffnung mit Feier ist im Sommer geplant. „Wir wollen, dass sich mehr Menschen für die Haltung unserer Haustiere interessieren und der Hof ein Platz der Begegnung wird, sobald das in Corona-Zeiten wieder möglich ist“, sagt Dorén Thiel.

Traum vom Pony

Ihr Mann Stephan füttert zeitgleich Minischwein Frederick und sieht, wie sich der Allesfresser auf seine Hinterbeine stellt, um ein Hundeleckerli zu erhalten. „Vielleicht kann er bald auch kleine Tricks, wie Sitz und Platz, er ist ja ganz artig“, sagt Dorén Thiel.

Sie und ihr Mann denken über noch mehr Tiere auf dem Hof nach. „Eines Tages wäre ein Shetlandpony toll. Alles ist möglich, wir halten zusammen und sind glücklich“, sagt sie, sieht Stephan Thiel an und beide lächeln.

Besucher können den Wusterwitzer Streichelzoo Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr kostenlos erkunden. Infos unter: www.schleusenstube.de und per Mail an doren.thiel@gmx.de

Von André Großmann